吴若希影全家福贺囡囡9岁生日 大女Giselle现少女感 老公早前被预言出轨Jinny悬赏「捉奸」

吴若希（Jinny）与澳门阔少老公何兆鸿（Alex）婚后育有一对子女，家庭生活备受关注。日前，他们为大女「淼淼」Giselle庆祝9岁生日，何兆鸿在社交平台大晒温馨全家福，并感性发文贺女儿又大一岁。

吴若希一家四口贺囡囡生日

从何兆鸿分享的生日照可见，一家四口以蓝色系「家庭装」亮相，身后有「HAPPY BIRTHDAY」及巨大的「9」字气球作布置。相中可见，9岁的Giselle头戴有「HAPPY BIRTHDAY」字样的小皇冠头饰，穿著蓝色公主裙，脸型与五官精致，颇有母亲吴若希的影子，已初现少女感。身旁的弟弟Kylian则留著一头清爽短发，眼仔碌碌，样子十分可爱。一家人围著数个精致的生日蛋糕，笑容满面，幸福洋溢。

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何兆鸿称女儿是「管家婆」

吴若希老公何兆鸿在帖文中向女儿示爱，称Giselle为「小公主」及「管家婆」，更感性写道：「9岁的你多一份少女感，不知不觉你从一个BB到现在每天做我的管家婆，多谢你，因为有你我才不知道什么是『累』。I Love you Giselle」。

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吴若希老公被预言出轨？

尽管一家人看似幸福美满，但早前多位玄学家曾预测，吴若希今年的婚姻将面临重大考验，更断言其老公何兆鸿在今年秋天至明年上半年期间「一定会出轨」。面对这些不吉利的预测，吴若希似乎未有担忧，早前更霸气地向公众「悬赏」，呼吁大家若发现她的老公有任何不轨行为，务必帮忙拍下照片，以便她日后可作为「呈堂证供」，其豁达又带点幽默的回应，一度引起网民讨论。但无论玄学家预测如何，此刻吴若希一家展现的幸福画面，已羡煞旁人。