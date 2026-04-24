柯炜林患癌后学懂面对烦恼 电影《大蒙》谢票感动到眼湿湿望香港有2500万票房 赵君瑜自爆被林敏骢吓窒

柯炜林（Will）、林熙彤（Hazel）、许宝恒（Alice）、赵君瑜（Angelina）今日出席品牌开幕活动，谈到为主演电影《大蒙》到戏院谢票，柯炜林表示感觉开心，有时感动到眼湿湿，其中最特别为答谢前往台湾睇戏的观众，然后自己在港包场请睇戏见到他们：「入到戏院感觉系『多谢你哋！』，因为去年接受太多爱，自己都好想回馈。」Will表示在网上睇见不少观众留言感到窝心，当中有人睇完部戏觉得好喜欢，观众会以自己方法分享出去，尤其用文字表达。

柯炜林当年为《点五步》谢票长达十年

谈到对电影票房期望，Will笑言该片在台湾票房突破新台币1亿，即兑换港币是2500万，所以也希望香港票房有2500万。问到会否继续努力谢票？Will指当年为电影《点五步》谢票有十年时间，试过在台湾得四位观众都会一样去谢票，对他来说只要安排了到戏院谢票有观众入场，无论观众多与少也会否到场谢票。而早前确诊肺腺癌第四期的Will，坦言过去八个月不时跟心理治疗师会面倾计，对方会引导下发现自己察觉不到的不开心事，然后他学懂自行面对烦恼。

林熙彤赵君瑜成同门姊妹

赵君瑜（Angelina）早前成为林熙彤（Hazel）同公司艺人，两人变成同门姊妹。不过Angelina笑言一直没有当Hazel是师姐，大家合作演出《夜王》已认识，加上有共同朋友，但她大赞Hazel为人好Sweet，内心好感熟，而且懂得摄影及下厨，有时感觉几似大姐姐。Hazel则大赞Angelina是好温柔女生，经常为对方拍照，但在镜头前是零死角美女。谈到Angelina跟吴肇轩、蔡蕙琪（葵芳）、莲花、笔华棋于红地毯访问一众影星，Angelina表示虽则事前做足功课，但临场发挥也自觉不足，就算颁奖礼完美结束后，自己也睡不著，因为不停回想自己的表现。谈到她被林敏骢吓亲，她笑说：「佢讲下笑，都系好奇问下我系边个？有少少被佢吓窒咗！但有吴肇轩解围。我觉得要吴肇轩学习，佢执生能力高又转数快，任何嘢都当笑话讲。」提到昨晚有份参与《夜王》庆功宴，Hazel笑言未能成功抽到现金奖，但见到大家抽到奖巳经开心。