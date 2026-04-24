王菀之回应被张敬轩「退追踪」 剖析20年友情：他揹住好多人 首跨界任作曲家兼上台跳舞

王菀之（Ivana）首度以作曲家身份参与《之间—吴冠中水墨行》，在下月22日起在文化中心大剧院的4场表演，一个以音乐、歌唱以及形体动作的演出。身为唱作人的Ivana，近年投放不少时间在幕后以及艺术创作项目上，今次是她首度以作曲家身份收到香港舞蹈团的邀请，为舞者创作音乐并参与其中，「这次满足了很多愿望，我自己也喜欢跳舞，这次有专业的舞者听著我的音乐去演出，是梦想成真。」Ivana笑言有很多喜欢做的事，但因为不懂得推销自己，所以只懂默默去做，没想到机会终于发生，问到参与创作可有压力？她笑言没有：「压力只在限期上，因为我也是半个舞者，知道音乐交出来后才能让舞者开始创作，很多时大家都是交DEMO，但我希望交出成品，所以在前期参与多些，令大家有更多空间，听著完成的音乐去构思呈现的视觉画面。」文：李文伟、图：朱伟彦

Ivana曾去学跳舞

Ivana指做艺术项目反而没有框架，可以与团队分享著感受，至于做流行曲则有框架，需要容易听、能够流行，而这次香港舞蹈团方面亦邀请她上台演出，Ivana笑言没想到专家们没考虑到她的水平便提出让她一起跳，令她喜出望外，笑言和大家同台跳舞不会怕，因水准上一定有不同，反而更可以享受形体动作上，「只是基于音乐去即时演绎，将自己的感受做出来，而且背景就是我所做的音乐，所以不会恐惧。之前演唱会上也做过类似的表演，后来我去学跳舞，因为自己有很多想表达，学习跳舞可以掌握更多表达方式。」

Ivana与轩仔关系在心中

Ivana刚完成了与谢君豪的60多场舞台剧巡演，以及现场演出场地的巡回演出，而她的《王菀之「合体」演唱会》也将赴澳洲以及上海两站演出，早前澳门站她邀得多年老友张敬轩同台，前不久张敬轩任保安局导师，以及退追踪包括Ivana等大批圈中好友，二人关系成为网民话题。谈到张敬轩的转变，Ivana表示：「不如我谈谈我心目中的张敬轩是怎样的人，这次演出回顾了我们超过20年的友情，他好似是一个人、但他揹住了好多人，亦在很多人的生命中出现，是一个帮助过很多人的人，从第一刻开始，他都是很善良、很委身于创作和演出的人，到现在我仍是这样看待他。」Ivana指大家仍不时联络、分享大家的成长，上次见面是澳门站演出，问到「退追踪」一事会否影响她与张敬轩再「合体」？Ivana笑言听说被退追踪，但二人关系则是在心中，不过「合体」演唱会每次的对象都不同，暂时未有安排再同台。



化妆：Janice Tao

发型：Kate Shek