波波叹顺德菜自爆最爱同大鱼咀嘴 获KC教路污糟鸡秘传食法

由一班靓仔靓女主持的饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。昨晚黄婧灵（波波）跟食评家KC Koo（KC）品尝正宗顺德菜。KC话顺德是鱼米之乡，河鲜菜非常有名，一讲就会想起拆骨鱼云羹及用鱼头制作的各款菜色；而波波则会怀念儿时经常吃到的炒鲜奶。今次KC为波波分别点了顺德煎焗鱼嘴、啫啫竹肠鱼卜及红葱头蒸污糟鸡。KC话焗鱼嘴用的是鲢鱼一类的大鱼，制法是先煎后焗，临吃前还要在沙锅来回捞，让焦香的鱼头沾满酱汁，令香味更突出。波波极爱吃鱼头内的胶质，特别是鱼唇部份，她笑言就好似跟大鱼咀嘴一样。

KC教路污糟鸡典故

第二味上桌的是红葱头蒸污糟鸡，KC道出此味餸的典故说︰「所以叫污糟鸡唔系真系『污糟』，系只鸡斩件之后喺铜盘入乱放，唔似白切鸡、豉油鸡咁排得好靓上碟。」KC还教波波此道菜一个秘传食法，就是吃到差不多时，以白饭捞鸡汁，借此食尽这味菜的精华。而最后一道啫啫竹肠鱼卜尽显顺德人的心思及节俭，KC笑说︰「竹肠即系猪肠头加上鱼档无乜人要嘅鱼卜，顺德人用呢啲下栏食材，整成呢道菜。」

蔡景行与伍倩彤首站到大澳试卤水大墨鱼。

仲有超大鱼蛋。

在大澳特色棚屋，品尝第三宝芝麻糊沟豆腐花。

鸡屎藤茶棵

蔡景行伍倩彤大澳扫街

此外，蔡景行（行仔）与伍倩彤（Gillian）再到大澳扫街，当地有三大必食名物︰超大鱼蛋、卤水大墨鱼、芝麻糊沟豆腐花，都集中在永安街一带。假如坐巴士来大澳，行不到2分钟便会见到一档鱼蛋档，该店卖的鱼蛋及墨鱼，可以用超大来形容，Gillian以鱼蛋迷身份试食，她说︰「唔好睇佢颜色唔系好深，但食落系香辣。虽然咁大粒，但系质地爽弹，似潮州白鱼蛋。大墨鱼虽然大只，但咬落系易咬软糯又入味。」接住他们行去食第三宝之前，经过一间开业逾半世纪的茶棵店，制茶棵的女士年龄已达太嫲级数。二人点了清热解毒的鸡屎藤茶棵、咸味眉豆花生茶棵。最后帮衬埋芝麻糊拼豆腐花的第三宝，这趟大澳扫街之旅圆满结束。

