高钧贤领军篮球队「星BA」首战佛山告捷 庄思敏队中成得分功臣 陈柏曦封最有价值球员

由联合发起人老杰龙和潘美臻打造，高钧贤任队长、队员包括：庄思敏（Jacquelin）、关楚耀、彭迪安（Eddie）、黎泽恩（Ronny@Mr）、谭杰明（MJ@Mr）、唐嘉麟（KT）、陈柏曦、陈伟洪（大雄）、吕熙、李兴华、江梓玮（Billy）和陶大卫（筷子基）组成的香港明星篮球队「星BA」，日前到佛山巿顺德乐萃谷参与《百年糊涂星BA篮球邀请赛》，与赞助商百年糊涂组成的「百年糊涂精英队」一较高下。结果两队在法定时间以104打成平手，加时1分钟作赛，在最后9秒钟陈柏曦以3分波「绝杀」，最后以1分之微，109分比108分险胜，为刚成立的「星BA」球队打开了漂亮的好开始。

陈柏曦「绝杀」助球队旗开得胜

当日「星BA」专程邀请了2名来自广州龙狮篮球俱乐部的U18球员任外援，因对战的「百年糊涂精英队」球员主要是来自广东省篮球联赛（简称粤BA）的球员，专业级实力绝对不容忽视。因此当日大会安排全场唯一女将庄思敏特别待遇，她每次入球都可得双倍分数，结果庄思敏不负所望，入到4球2分波，取得16分，成功让球队在第一节跟对手拉开比数，亦成为全队得分第二高的球员。至于这场赛事的MVP，肯定是被队友封为「绝杀曦」的陈柏曦，赛事中连入7球3分波，为球队取得21分，更凭最后一球3分绝杀波趸定胜局。不过，队中其他成员球技亦不输专业球员，好似江梓玮和吕熙都入了4球2分波，而队长高钧贤、关楚耀、黎泽恩、唐嘉麟和谭杰明等，球技亦获赞。

庄思敏得双倍分数礼遇

对于成为球队功臣，庄思敏开心发挥到作用，「我就系𠮶张黄牌，出我嘅时候有双倍分数，但领队呃咗我，话你落场2分钟就得，你一入球就畀你走，结果冇得走。」彭迪安和李兴华异口同声指，庄思敏带波还有特别「待遇」，「庄思敏好着数，只要佢攞住个波，就冇人够胆mark佢，施施然喺篮底射波。」关楚耀表示近期少了打篮球，这次玩得特别开心，「今次聚到大家又可以一齐做运动，系非常之开心，最紧要系我哋真系羸波。」黎泽恩认为今次组队打波机会难得，「呢班朋友好多都系拍剧先见到，大家原来拍剧认真，打波都咁认真嘅，我对自己要求好低入半球就可以，结果入到一球，有双倍成绩。」谭杰明觉得这次赛事有惊喜，「最开心系有啲队友我系见过一次，今次发现原来大家真系打得好好，呢样嘢系令我好惊讶，希望大家玩得开心。」

教练陈伟洪赞热血

身为球队教练的陈伟洪，开心大家付出努力能有回报，「好似头先MJ咁讲，我哋第一次认真咁夹，都可以夹得到咁好，我哋好似重拾返以前嘅篮球梦，真系好热血，尤其后来我哋追到打和，跟住再反胜。」队长高钧贤都好感动，「我哋真系好用心好努力为咗呢场比赛准备，大家可以期待之后嘅比赛。」至于这场赛事另一功臣陈柏曦，就非常谦虚表示：「其实都系阿关（关楚耀）传个靓波，我觉得赢唔赢波肯定唔系靠一个人，系要靠一team人先得，咁佢哋唔肯传波畀我，我都冇办法出手。」对于连入7球3分波，陈柏曦认为是对手松手，「因为佢哋冇mark我啫，mark我就唔得㗎啦！」

首唱队歌《Together we play》

在比赛休息时段，「星BA」除了大派公仔和队员闪咭，引起现场观众热烈反应外，在中场休息时更首度公开演唱唱由内地制作人李毅杰作曲及填词的队歌《Together we play》，再度炒热现场气氛。对于这首队歌，队长高钧贤表示大家花了不少时间制作，「嚟紧香港朋友都会听到呢首歌，我哋花咗好多时间入录音室录，希望大家会钟意。」彭迪安再补充说：「呢首歌唔单止喺内地比赛嘅时候每场会播会唱，我哋喺香港都会派台，仲会排舞，请大家期待一下，喺香港都会听到㗎！」

庄思敏不熟水性很担心

「星BA」成立目的就是希望透过以篮球运动，去到不同地方作文化旅游交流，所以当日除了举行篮球赛外，一班队员高钧贤、庄思敏、彭迪安、陈柏曦、江梓玮、李兴华和陶大卫，早上还抽空体验佛山水乡叠滘的非物质文化遗产「龙舟飘移」，高钧贤大赞好有feel，「因为我哋听住啲鼓声，都可以感受当地居民同我哋打气欢呼，相信真正嘅比赛会更加激烈。」彭迪安和江梓玮直言感受速度的分别，「𠮶啲真系嘅龙舟一秒4米，我哋就4秒一米。」 庄思敏因不熟水性，最初也很担心，「我真系好惊，因为未试过飘移，但佢哋话今日系试水，未系会飘过去，所以唔使咁惊。」这天未有落船只任啦啦队的李兴华和陶大卫就睇得好肉紧，李兴华说：「我见到佢哋好努力，我同阿基准备好好食嘅龙船饭畀佢哋食，帮佢哋打气。」

