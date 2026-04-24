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Cammi露出九成上围陷走光边缘 真空上阵豪游日本美国叹靓海胆 曾与陈冠希激情舌吻

影视圈
更新时间：16:00 2026-04-24 HKT
发布时间：16:00 2026-04-24 HKT

现年31岁、因与陈冠希舌吻、并将处子之身给予对方而早早成名的性感女星Cammi谢熙婷，近年虽已淡出幕前，但凭借其在社交媒体上频繁展示的富贵生活，依然是网民热议的焦点。近日，Cammi再次向粉丝大派福利，分享了她从日本到美国的奢华度假之旅，其间的性感打扮更是掀起话题。

Cammi真空上阵叹日本顶级海胆

Cammi的奢华之旅先从日本开始，她趁著樱花季飞抵当地，享受浪漫春日。从她分享的照片可见，化上精致妆容的Cammi在盛开的樱花树下留影，她穿上一套白色波点挂颈露背装，真空上阵，完美展现了她的姣好身材和白滑美背，气质与美景相得益彰，可谓「人比花娇」。除了赏花，Cammi也没错过品尝顶级美食的机会，大晒新鲜肥美的海胆和鱼子酱，尽显其优哉游哉的奢华生活。

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Cammi变性感牛女上围险走光

结束日本之旅后，Cammi马不停蹄飞往美国加州，参加年度音乐盛事Coachella音乐节。她摇身一变，换上一套极度火辣的牛仔女郎造型。照片中，Cammi头戴白色牛仔帽，上身穿著一件超低胸的米白色马甲，澎湃的上围在紧身设计下几乎要「夺衣而出」。由于上衣的剪裁实在太低，让她的胸部完全处于走光边缘，视觉效果极其震撼。她下身搭配豹纹短裤和CHANEL长靴，整体造型既野性又性感，在音乐节的广阔草地上，以远处的摩天轮为背景，画面充满了自由奔放的时尚感，成功吸引了所有人的目光。

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