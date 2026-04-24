张德兰试红馆骚战衣受伤：听到Clock一声 肌肉肿胀发炎要孭「枪」防护 

歌手张德兰将于5月30日在红馆举行入行60周年演唱会《相识是缘份》，惟她日前为演唱会试衫时不幸发生意外，导致左臂甩骹及骨裂。张德兰昨日接受《开心大派对》薛家燕录音访问，亲述受伤经过及最新康复情况，并强调会积极面对，务求以最佳状态演出。

张德兰心急生意外

张德兰表示习惯工作前先去洗手间，以免阻碍后续行程，但当日对场地环境不熟悉，加上心急，未有留意地上有一级黑色梯级而踏空：「我一起步已经知道大事不妙，因为级数都几高。」她回忆当时第一时间想到不能用手撑地，以免伤势更严重，于是用手臂侧面着地：「点知都卸唔到咁多力量，就『砰』一声路落地，自己都听到自己『clock』一声。」续指，跌倒后整边身扯着剧痛，手部更一度失去知觉，无法自行站起。幸得丈夫在附近男厕听到她大叫，即时赶来协助。

张德兰甩骹兼骨裂

虽然剧痛难耐，但张德兰坦言当时一度犹豫应否即时离开：「我话唔得，约齐晒所有人上嚟，咁样走好似唔系几好。」惟在丈夫坚持下，她最终妥协。她先由相熟的骨医诊治，惟医生指甩骹位置太痛，无法即时复位，必须到医院在全身麻醉下进行。经详细检查后，医生发现她除了甩骹亦有骨裂，幸情况不算严重，毋须接受手术。她说：「医生话如果做手术仲麻烦，要落螺丝就真系大手术。因为呢个裂嘅程度唔系太厉害，就希望好似我今日咁，孭住呢把『枪』（护托），稳定啲，唔好郁动上臂嘅位置咁多。」

张德兰开始做物理治疗

张德兰透露，现时伤势已明显好转，痛楚减轻，但仍需佩戴护托固定位置。她解释，因部分肌肉仍在肿胀发炎，会有绷紧感觉，影响到手指活动：「手指尾就差少少，但医生话正常，因为入面嘅肌肉仲肿，就会影响到压到一啲神经线。呢个问题应该唔大，如果我听日去照X光，睇吓个片，骨裂冇问题，就要开始做物理治疗。」她吁外界不用太过担心，并展现一贯乐观态度：「我而家都有郁，我哋都好勤力、好进取，我觉得真系要郁，就算我整亲只手，今日我都一定要出嚟，因为我唔想困喺自己屋企，我觉得真系要见吓人、郁动吓，就更加快好。」

张德兰借《快意人生》打气

虽然受伤来得突然，但张德兰未有因此气馁。她透露是次演唱会获资深填词人郑国江老师送上一首新歌，名为《快意人生》。她指歌词犹如在为自己打气：「歌词系话要开心，做人最紧要系开心，即使遇到挫折都只系考验，你应该乐观去面对。」她认为这首歌十分适合现时的情况，充满正能量。张德兰强调，演唱会将如期于5月30日在红馆举行，她会继续投入排练，只是会因应伤势调整部分动作她又感谢各界关心，并表示会以最佳状态回馈等了14年的乐迷。