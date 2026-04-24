Jisoo康城赢「新星奖」扫乌气 Jennie亮相纽约晚宴同Dakota Johnson揽头揽颈

韩国天团BLACKPINK成员Jisoo胞兄金正勋涉性侵未遂及家暴等丑闻，她虽表示个人公司BLISSOO与金正勋无关，却被发现主演的《订阅男友》有哥哥的名字放在制作团队名单上。近日，她无畏流言蜚语，飞往法国出席康城国际电视节（Canneseries），并获颁「新星奖」。

Jisoo《订阅男友》有Noise

Jisoo在红地毯获大批fans到场支持，她亦识做为fans签名，满脸笑容，似乎未受哥哥的丑闻影响。她在台上致谢时表示：「你好，我是Jisoo。我想透过各种活动向你们展示我的新一面，我很高兴你用如此精彩的奖项支持我。在不同的演出中，我学到了很多新东西，并得到了很多人的帮助。我不会忘记你们的支持，我会尽我所能向你展示我更好的一面。」她又特别感谢BLACKPINK队友的支持。此外，队友Jennie则身在纽约出席「TIME 100晚宴」，《时代》杂志日前公布Jennie获选为「艺术家」类别的最具影响力人士。

Jennie预告新歌出炉

美国歌手Gracie Abrams是Jennie的提名人，她撰文大赞Jennie是真正的明星，表示她不只拥有惊人成就与文化影响力，更具备让人无法忽视的魅力。Jennie以设计独特的晚装亮相，并与狄高达庄逊（Dakota Johnson）、Hailey Bieber在红地毯碰头，等众星云集的场合中，依旧展现超强存在感。同场的还有《一战再战》班尼斯奥迪多路（Benicio Del Toro）、宾史迪拿（Ben Stiller）、姬蒂赫逊（Kate Hudson）、Hilary Duff等亦同场。Jennie受访时亦亲口透露「新歌即将推出」，令fans十分期待。