姜涛生日应援及庆典启德开催 本尊预告亲临现场 大批「姜糖」冒雨朝圣

姜涛刚完成英国及加拿大巡演，他于4月30日迎来27岁生日，「姜涛香港后援会」宣布「姜家人慈善生日庆祝活动 2026」一连串生日应援及庆典活动正式启动，以「Keung’s Family」为主题，为偶像踏入27岁的大日子进行倒数！4月29日生日前夕，姜涛将亲临现场与数千名「姜家人」相聚。今年活动首度移师全新场地——启德体育园举行，从4月24日至30日横跨7天，让香港及海外「姜家人」共同参与。今日举行的「Keung's Family 慈善动画及姜涛相片展览」，为今年的生日慈善应援活动揭开序幕，大批「姜糖」一早冒着微雨排队准备入场。

姜涛展收入拨捐作慈善用途

现场所见，展览划分为3大区域，展出作品数量大幅增加。两个「相片展区」分别展示姜涛全新拍摄的照片，以及姜涛「LAVA演唱会」精彩演出的相片。展览另一部分，为去年首播《The Mini Keung Show》连载动画的实体化延伸，让大家亲身走入可爱的小姜姜、小涛涛与姜糖的动画世界，穿梭于演唱会、快餐店、Fan Club会址货仓等场景；展览设有大量打卡位，还设有「互动体验区」，完成任务可获得小礼物。现场亦有Charity Pop Up Store独家发售限量「姜家人匹克球拍套装」，及大量精美产品，后援会会将所得善款在扣除成本后，全数拨捐慈善用途。