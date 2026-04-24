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YT周殷廷炒绯闻引公关灾难被封「Market廷」 Jace陈凯咏成烟幕隐藏女友曝光？ 疑为失婚前港姐

影视圈
更新时间：13:00 2026-04-24 HKT
发布时间：13:00 2026-04-24 HKT

歌手周殷廷（YT）近期因其宣传手法成为城中热话。为宣传新歌《今世情人》及预热即将举行的红馆演唱会，周殷廷在社交平台上载与歌手Jace陈凯咏的亲密合照，此举一度引发全城恭贺，误以为两人公开恋情。然而，这场「官宣」在翌日被周殷廷自爆只是宣传 MV，更称想不到网民会误会，令广大网民感到受骗，纷纷在社交平台炮轰周殷廷，狠批他「自炒绯闻」的行为。周殷廷因此被冠上「Market廷」的称号，形象插水，更被指引发公关灾难。

周殷廷正印女友疑为失婚KOL梁雅琳

正当周殷廷的宣传策略引发巨大争议时，网民的爆料更令事件出现惊人转折。有网民踢爆，MV女主角陈凯咏仅是宣传烟幕，周殷廷的正印女友疑似是38岁的失婚KOL梁雅琳（Hilda）。网民整理出多项「证据」，指梁雅琳不时公开与一名神秘男子的合照，看来关系如情侣，她更曾现身周殷廷演唱会花絮《晨星》MV的后台，并被发现多次参与与周殷廷参加庆功宴及参与MV幕后拍摄，指她在2021年就曾为周殷廷执导MV，种种蛛丝马迹让这段隐藏多时的地下情逐渐浮上水面。

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「YT嫂」梁雅琳曾选港姐

传闻中的「YT嫂」梁雅琳背景引来网民关注，她曾是《2008年度香港小姐竞选》的五强佳丽，虽最终未能夺冠，但凭借努力成功转型，在饮食界打响名堂，成为一位知名的KOL。据指，梁雅琳于2023年结束婚姻，目前是一位独力抚养女儿的单亲妈妈。近日她与事业正如日中天的周殷廷爆出恋情，迅速成为年轻网民最关注的娱乐热话。

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