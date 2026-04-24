夜王丨杨偲泳不认同3P情欲戏激烈：香港尺度比日韩台保守 何启华自爆「蒜蓉白菜仔之吻」拍得紧张 卢镇业避谈《东周刊》揭与廖子妤庆功后返酒店烟韧

杨偲泳(Renci)不与何启华(Dee)及陈献略在《夜王》导演版中血脉沸腾的3P情欲戏，不过，杨偲泳(不认为该场戏很激，指有女性朋友看完后，告诉她相比日木、韩国和台湾的尺度，香港的尺度很保守，她觉得可以再大胆些，如剧本和角色有需要再拍也可以，问到她的尺度？她笑言尺度经常性游走，不过今次在拍摄前要做足心理准备，指这是她从影以来最大胆的演出，一收到剧本，何启华就打给她沟通。问到男友张振朗是否已看过导演版？她继续避谈男友，称家人和中学同学都有看，多谢他们的支持。

何启华回忆3P戏仍怕羞

何启华笑指这场戏算是他人生中头三位拍得最紧张的一场戏，幸好对手认识多年，又说现在再回忆也感到怕羞，笑谓传说中的「蒜蓉白菜仔之吻」正是这场戏，「我有偶包，是介乎不care有冇偶包，但又不比包袱自己carry那种。（有再三回味？）没有，最记得杨偲泳拍这场戏时的坚定眼神，同我讲要一take过拍完，但当然不能一take过，因为有分镜要拍，拍摄过程顺利又愉快。」他并谓拍摄前有参考不同地方的爱情动作片。

杨偲泳大讲流利粗口

另外，卢镇业(小野)与杨偲泳等拍摄番外篇小剧场，杨偲泳在片中大讲流利粗口，她戏言平时讲粗口会打冷震，何启华即笑她说：「平时很少见她咁勇。」他与王丹妮的床戏也重见天日，他笑指当日拍通宵，拍完很眼瞓，问到女朋友廖子妤是否已入场欣赏？他表女友未有时间欣赏，现在正在北京宣传新戏。

卢镇业拒评《走出人质事件》争议

廖子妤日前荣登金像影后，《东周刊》日前拍到她与卢镇业在庆功宴后回酒台烟韧庆祝，杨偲泳代答每年入围的金像奖的候选人都会被安排酒店房休息，追问卢镇业与廖子妤是否在庆功安后齐齐回酒店休息？他表示庆功后很累，一回去就休息，未有时间庆祝，他亦思考如何与女友庆祝，或者安排她食榴梿放题，讲到廖子妤新戏《走出人质事件》将于下月上映，电影改编马尼拉人质事件，惹来网民批评，卢镇业表示这件事对很多人都很重要，不适合三言两语讲这件事，而且他没有参演电影，不方便在这里参与太多。