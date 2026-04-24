夜王丨黄子华有望包办华语票房榜头三位 劲收逾1.12亿 庆功宴筹旗誓打赢《毒舌大状》

电影《夜王》上映以来成绩很好，截至4月23日晚上8时，票房共1.1242亿，昨晚于尖沙咀举行庆功宴，导演吴炜伦、黄子华、杨偲泳、李芯駖、何启华、卢镇业等都有出席，与台前幕后齐齐庆祝，吴炜伦在台上分享时，指《夜王》还差几十万，就能超越《九龙城寨之围城》，成为香港华语票房榜第三位，黄子华笑指导演今晚是来和大家筹旗，又送上打火机为导演打气，祝愿《夜王》能打赢《毒舌大状》。

吴炜伦不会再推加加长版

吴炜伦和黄子华都表示很开心《夜王》有好成绩，称差几十万就能成为香港华语票房榜第三位，吴炜伦最希望过到《毒舌大状》，打破自己的成绩，黄子华表示无预期票房有咁好成绩，当然想会越来越好，讲到如《夜王》上到第三位，黄子华就一人包办头三位亿元票房的香港华语电影，问他可希望破完《毒》再破《破．地狱》？他笑言破完一剂再一剂，不要太贪心，问他可有信心？他表示原本没有，但之前有高人算过有机会，至于会否再有宣传攻势？他直言已不知做甚么，他看过一些评论，都指好看过贺岁版，称让电影说话，问到吴炜伦会否再推加加长版？他笑谓再有就会被观众骂，指导演版很贴近他最初写故事的原型，讲到官方社交平台有3个番外篇小剧场，吴炜伦称是宣传部同事的构思，大赞有创意，比他拍的更好。问到几时开新戏？黄子华笑指今晚就倾，因《夜王》就是在《毒舌大状》庆功宴时大家倾出来的，今晚有备而来，送火机为导演打气，指火机是自己珍藏，很有纪念价值，现在已不是太易找到。

黄子华怕唱歌走音跳舞甩皮甩骨

讲到郑秀文将于7月在启德主场馆开演唱会，问黄子华到时是否会上台做嘉宾？他笑说：「当时是为势所迫讲出来，都要看有没有没时间，我的确有工作，如果去到乜都有可能。如果可以只唱一首歌就好，但我对自己有要求，不可随便唱首走音歌，但我必定会走音，如果做不到心中想做的事就不好，我跳舞又甩皮甩骨，练结他都要时间，是有次饮醉酒唱过几句比人录低左。」

黄子华谈杨偲泳3P情欲戏：我拍观众会呕

另外，谈到杨偲泳在戏中的3P情欲戏，吴炜伦认为场面并不是太激，指自己睇惯爱情动作片，黄子华与廖子妤也有床戏，他笑言感谢导演让他们在暗黑中完事，又觉得杨偲泳这场戏很难做，问到如是他演可ok？他即说：「一定不ok，不是有偶包，是会令全场观众呕，所以最好唔好。」又很开心芯駖、谭旻萱和杨偲泳的戏份都能重见天日。

