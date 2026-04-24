李子雄一家三口「穷游」内地 穿30元运动鞋一晚消费不过200元 儿子放孔明灯平过北京20倍

66岁的资深演员李子雄，凭借在电影《英雄本色》中饰演的反派「大哥成」一角深入民心。近年李子雄将事业重心转往内地，并且在2010年，与比自己年轻20岁、有「回族第一美女」之称的内地女星法提麦．雅琦（王雅琦）再婚，至今育有一名8岁儿子，一家三口幸福美满。李子雄近日带同老婆、儿子，到云南西双版纳旅游，片中他们体验了一趟极其「贴地」的穷游之旅，对当地的亲民物价大感惊喜。

李子雄一家三口极低消费

影片记录了李子雄夫妇在西双版纳旅游的点滴，正值当地的泼水节旺季，但消费却出乎意料地亲民。王雅琦在影片中兴奋地分享他们的「战利品」，无一不让人感受到这趟旅程的物超所值，她在星光夜市仅花10元，就买到一束漂亮的头花；为了应付泼水节，李子雄也只用了30多元就购得一双全新的运动鞋。旅途中，他们尽情享受街头美食，一杯鲜榨橙汁仅售10元，西瓜汁更是只需3元。最让他们印象深刻的，莫过于泼水节期间的「万人放孔明灯」活动，当晚一个孔明灯仅售1元，他们表示若要在北京，起码贵20倍，他们一家三口离开活动场地，亦只是坐了一辆60元的电动三轮车，整晚消费不过200元。

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李子雄夫妇悉心照料病儿

影片中，李子雄与老婆全程紧紧牵著手，眼神中充满爱意。王雅琦保养得宜，依旧清秀美丽，散发著少女气息，难怪能让丈夫化身「宠妻狂人」。他们的8岁儿子也一同出镜，活泼可爱。据悉，李子雄儿子曾罹患罕见的妥瑞症，但在夫妻二人的悉心照料、改善饮食及药物控制下，情况已大为好转。这次一家三口的温馨出游，享受著平淡而真实的快乐，幸福之情溢于言表。

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