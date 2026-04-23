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Jeffrey 28岁生日有工开好感恩 自资7位数出首张专辑 好友Edan挑战木村拓哉角色：戥佢开心

影视圈
更新时间：22:15 2026-04-23 HKT
发布时间：22:15 2026-04-23 HKT

魏浚笙（Jeffrey）今晚（23日）出席品牌开幕活动，适逢今日是他的28岁生日，他笑言生日有工开，好感恩又开心。面上贴有LOVE字样的他，笑指化妆师特登为他贴上，感觉充满爱。

Jeffrey首度举行生日会跟粉丝见面

对于28岁目标，Jeffrey笑指「28」最紧要容易发达，另一半送了他喜欢的服饰。谈到会否出埠庆祝生日，他透露早前到日本及台湾工作，所以不会考虑，但将会首度举行生日会跟粉丝见面。谈到可有惊喜给粉丝，他笑指将会跟粉丝近距离倾计。谈到若然粉丝问到尴尬问题如何面对，他笑言会不回答。

Jeffrey要多出活动赚钱

谈到工作状况，Jeffrey透露今年音乐工作居多，将会推出首张专辑。他说：「已经够晒歌，一首一首咁收返嚟，预算好昂贵！自资咗7位数字，所以要做多啲活动赚钱。」另外，提到好友吕爵安（Edan）会主演日剧翻拍版《悠长假期》饰演木村拓哉角色与Ali李佳芯合演。Jeffrey说：「咁开心！戥佢开心（挑战木村拓哉所演角色？）最紧要个戏，系用心作品。」

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