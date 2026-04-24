「咪神」白云细码比坚尼谷出澎湃上围 S形曲线搭坚挺蜜桃臀 欢迎男士主动进击

前TVB「咪神」白云，自2021年与富二代前夫江俊霖离婚后，作风愈发大胆，感情生活也备受关注。近日，她再度于社交平台「大派福利」，上传了一系列在马来西亚吉隆坡无边际泳池拍摄的火辣泳装照。照片中，白云身穿一套明显细了一个码的黑白拼色比坚尼，将她引以为傲的澎湃上围和纤腰曲线展露无遗。无论是跪在池边，对著镜头甜笑，还是浸在水中回眸，背景衬托著吉隆坡地标双子塔的璀璨夜景与落日余晖，画面都极尽性感诱惑，完美诠释了「人间最强Body」的称号，白云更在帖文中写下：「如果你想我了，一定要告诉我哦。因为摩羯从不主动」，字里行间充满了对爱情的憧憬与暗示。

白云性感形象深入民心

白云的演艺生涯起点颇具记忆点，她最初凭借在TVB综艺节目《五觉大战》中担任神兽天使，成功吸引观众目光。节目中，她凭借著傲人的身材和甜美的外貌迅速累积人气，并被冠以「咪神」的封号。自此，性感便成为了她最鲜明的标签。白云从不吝啬向外界展示自己的天赋本钱，社交平台成为了她的最佳舞台。她频繁地分享各种性感美照，从日常穿搭到泳装造型，每一张都精心拍摄，吸引了大批忠实粉丝追踪。

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白云无惧年龄差宣告想谈「母子恋」

回复单身后的白云，不仅在生活态度上更加自由奔放，在爱情观上更是抛出了震撼弹。她曾在影片中大方表示，自己已经完全准备好接纳「男孩」们的追求，更直言不讳地表明，非常乐意尝试一场轰轰烈烈的「母子恋」。为了证明自己所言非虚，她甚至附上了几位年约18、19岁的年轻帅哥照片，明确表达了对「小鲜肉」的欣赏。

传白云性感相成离婚导火线

白云曾在2016年，与拍拖长达5年的富二代港男江俊霖结婚，不过这段婚姻在2021年已经低调结束。有传两人离婚的原因，正是因为男方家庭较为传统，无法接受白云经常在网上发布性感照片，白云继续享受著多姿多彩的单身贵族生活，而前夫江俊霖则选择重新出发，曾现身内地的恋爱真人骚，各有美好新生活。

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