D4vd被控谋杀14岁少女藏尸车内四个月 受害者死因曝光：身中两刀穿透肝脏与肋骨

美国21岁饶舌歌手D4vd名下座驾去年9月被发现有一具遭肢解尸体，后来证实死者为14岁少女Celeste Rivas Hernandez。D4vd涉谋杀被捕，并于周一出庭应讯，他被控一级谋杀罪、与未满14岁人士进行猥亵行为以及毁坏尸体罪均表示不认罪。据指2025年4月，D4vd邀请Celeste前往其荷里活山的住所，亦是她最后一次被人目击仍然在世。男方涉嫌于去年4月23日杀害Celeste，随后将其肢解，其遗体被放在车内长达4个月。

法医裁定死因「多处穿透刺伤」

洛杉矶县法医今日公布受害者Celeste的死因，该部门裁定Celeste「由不明利器造成的多处穿透刺伤」致死，并认定为他杀。虽然法医部门早在去年12月就已完成相关检验，但法院先前核准洛杉矶市警局的申请，封存验尸结果以避免干扰调查，直到今日法律禁令解除。报告指Celeste的遗体已严重腐化，眼睛颜色已分辨不到，其身上有「两处穿透性伤口，边缘光滑，可能代表受尖锐的物件伤害」，其上腹部的伤口穿透了肝脏。另一个伤口在左胸上，伤了她的肋骨。同时Celeste的「上下肢遭肢解」及「多处皮肤缺损」。

家人对死因报告感彻底崩溃

毒理报告则显示死者体内对酒精、甲基安非他命（冰毒）、MDMA（摇头丸）及苯二氮䓬类药物（镇静剂类药物）呈初步阳性反应。在第2次药物筛检中，甲基安非他命与合成鸦片类物质的结果因有「干扰物」无法判定，MDMA与苯二氮䓬类药物则未被检出。肝脏的毒理学测试显示酒精含量偏低，但报告称这可能是尸体死后化学变化所致，似乎并非致死因素。Celeste家人对于死因报告及调查结果，显示她死状可怕，感到彻底崩溃。