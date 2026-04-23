罗家英80大寿办五场粤剧 其中跟汪明荃合演《荆钗记》身兼艺术总监唔怕辛苦 望参选八和主席：难上加难都要做

9月22日是罗家英(行哥)80岁大寿，更举办「八十光影醉艺坛」，并于5月22至25日于戏曲中心举行，分别上演《曹操与杨修》、《糟糠情》、《梦断香销四十年》、《佘太君挂帅》、《荆钗记》。今日举行出席记者会，罗家英与一班拍档尹飞燕、庄婉仙、温玉瑜、学生林芯菱、契女李沛妍及太太汪明荃（阿姐）等现身出席。跟老公罗家英合演《荆钗记》的阿姐，在台上表示挑选演出曲目感到困难，今次主要唱，又认为老公70年在这行业不简单，又寄语对方在这个月期间养好身段，家英哥即搭嘴：「煲多啲汤！」阿姐搞笑回应谓每日都煲。

「八十光影醉艺坛」提携新演员别具意义

罗家英坦言举办「八十光影醉艺坛」别具意义，皆因多年来仍沉醉于电影和舞台上工作，还有精力应付也觉好难得。谈到选出五个曲目演出，罗家英表示有跟太太阿姐商量，在旁的阿姐则谓挑选老公最喜欢的剧目，亦配合演出的花旦。提到今次有学生林芯菱、契女李沛妍等演出，罗家英坦言如有机会也会尽量提携新一代演员。

汪明荃知行哥懂得控制糖尿

担任艺术总监兼主演的罗家英，身兼两职的他，坦言会辛苦，尤其任艺术总监，若然彩排不齐人就会自己顶上。问到阿姐可会担心家英哥太辛苦？阿姐笑说：「无乜担心！佢自己知道注意饮食、控制糖尿。」说到家英哥快将80岁，他笑言自己好乖，不过阿姐笑指对方：「Ok乖！」

罗家英80岁大计出书办讲座

对于80岁大计，罗家英表示会出书，内容谈及平生，亦会参与内地举办的讲座，并分享有关香港粤剧及艺术，又指今年会参加「第41届八和理事会选举」，希望能够入围成为其中一位理事，从而争取成为主席。他说：「《八和》𠮶度系难上加难，我呢啲年纪唔应该做，但都要做嘅话，见得系咩关头，不过我想做，但到唔到我做先？因为有另一班人都想做。如果我哋唔够票数唔使做啦！」

汪明荃寄语罗家英做主席困难多

曾担任香港八和会馆多届理事会主席的汪明荃，谈到可有贴士给罗家英，她坦言一早已提醒对方，若然做主席会有好多困难：「我当时做嘅局面系最困难时候，谂到有乜嘢都会尽量争取，例如：油麻地戏院用途，𠵱家呢啲基本基建喺度，但点样延续落去或好好地为年青人铺排，呢啲真系要用心去做！加上𠵱家环境唔太好，行行都话资源唔够，如果佢要做都会遇到好多困难。」