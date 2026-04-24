周华健面貌变化巨大 皮肤松弛老态毕现：脸是怎么回事？ 巨腩激凸一部位「发展失衡」

现年65岁的「天王杀手」周华健在香港长大，于台湾留学期间出道，凭借多首经典金曲红遍亚洲乐坛。近年他将事业重心转往内地，人气不减。家庭生活方面，周华健与美籍妻子康粹兰（Constance A. Woods）育有一对子女，去年儿子周厚安完婚，让他正式升格为「新潮老爷」。然而，他近年多次因身形变化成为外界焦点，最近他在重庆举办演唱会，其最新状态再度引起网民热烈讨论。

周华健黑衣难遮巨腩

从演唱会的影片可见，周华健当日全身穿上显瘦的黑色系服装，包括黑色T恤外搭一件黑色背心，试图修饰身形。不过，效果似乎未如理想，他身形明显比以往胀大不少，巨大的肚腩在衣服下清晰可见，从侧面看更有「激凸」的效果，让不少歌迷感到惊讶。

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周华健腿部肌肉流失？

除了巨大的肚腩外，有细心网民更发现他呈现出「上身肿胀、下身瘦削」的体态。在其中一张网民留言的截图中，有人指出「人为什么老了都是上身胖，下身细呢」，并有网友回应这或许是「年纪大，腿肌肉流失的结果」。

周华健面颊肿胀难认

不仅身形引起关注，周华健的面貌亦有显著变化。他两边的面颊显得异常肿胀，皮肤也变得松弛，面上的岁月痕迹相当显著，尤其是法令纹，被形容为「深不见底」。网民对此议论纷纷，有人惊讶问「脸是怎么回事？鼓鼓囊囊的？」，也有人感叹「老了呀 面部的肉都下垂了」、「周华健这么老了吗」。尽管外貌成为焦点，但他在台上的歌声依旧嘹亮，实力毋庸置疑。

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