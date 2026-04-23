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李蔓莹变「甜蜜咪神」随时嫁伍允龙 「准人妻写真」胸前不扣钮 超澎湃上围有睇头

影视圈
更新时间：20:30 2026-04-23 HKT
发布时间：20:30 2026-04-23 HKT

「咪神」李蔓莹（Renee），早前在社交平台宣布即将推出首本个人写真散文集《慢下来的理由》，并率先发布多张性感写真照「派福利」，瞬间引爆网络，粉丝反应极为热烈。近日她身穿米白色低胸针织衫搭配棕色短裙，对著镜头露出灿烂笑容，散发出既甜美又性感的气息，还刻意扣少两粒钮，令澎湃上围呼之欲出。之后她又换上贴身长袖运动上衣和黑色紧身裤，在阳光下骑著三轮车，展现出健康活力的邻家女孩形象，并自称是「天气之子」，每次出外拍摄也有好天气。

李蔓莹随时嫁伍允龙

爱情事业两得意的李蔓莹，去年大方认爱武打男星伍允龙。虽然两人有著13岁的年龄差，但感情却非常甜蜜稳定。对于女友推出性感写真，外界都好奇男友伍允龙的反应。然而，伍允龙的表现却堪称「满分男友」，他非但没有丝毫不悦，反而表现出极大的尊重与支持。当被问及感受时，他幽默地形容女友只是「与猫仔影相」，轻松带过。他强调女友李蔓莹对自己的工作非常有想法，作为伴侣，他会完全尊重，另外伍允龙大爆已跟李蔓莹倾婚期，二人默契十足感情稳定，分分钟短期内宣布婚期。

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李蔓莹情史丰富曾认双性恋

李蔓莹推出写真集，可说是她演艺事业上的一次重要里程碑，而回顾她的过去，其情史也如她的演艺生涯一样多姿多彩。她曾毫不避讳地坦承自己是双性恋，在爱情世界中勇敢地跟随自己的感觉。早年，她曾与体育节目主持人邝家铭（阿占）有过一段情，为外界所熟知。其后，她与一位同性富贵发型师Joe，展开了长达4年的恋情，据指在交往期间，李蔓莹的生活过得相当富贵，更被媒体报导曾一个月内豪买五个名牌手袋，生活质素大为提升。而在与伍允龙交往前，她也曾与去年离婚的ViuTV主持骆振伟传出绯闻。如今，她与伍允龙的稳定关系，似乎也印证了她在经历风雨后，终于找到了属于自己的幸福生活。

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