Ivy So演港版《金秘书》萤幕初吻献卢瀚霆 拍床戏唔怕粉丝不满：尺度可以「被入面碌碌下」

COLLAR出席ViuTV为庆祝成立10周年活动，成员表示最大的大计想7个人一起拍影视作品或团综，如能去北极、南极或非洲这些昂贵的地方更好。

苏雅琳（Ivy So）将会演出港版《金秘书为何那样》，她直言有压力，加上又是第一次和师兄卢瀚霆合作，觉得是一大挑战，又说自己的外表都像秘书，对很多事情都有计划，讲到韩版有吻戏床戏，她笑指电视有尺度，床戏可以是在被入面碌碌下就是，问到可怕与卢瀚霆拍亲密戏会惹来粉丝不满？她指师兄也曾与不同人合作过，相信粉丝都是理性的，最重要是拍出来好看。又说早前已献出舞台剧初吻，电视剧的萤幕初吻有机会献给卢瀚霆。

许轶到快将清拆彩虹村拍剧

Day(许轶)透露早前完成拍摄剧集《日落下的彩虹》，因彩虹村快将清拆，导演想在清拆前拍摄与彩虹村有关的故事，又指自己第一部剧《哪一天我们会红》在九展取景，剧集拍完后不久也清拆了。

Ivy想公司翻拍日剧《恶作剧之吻》

对于公司近年都有翻拍韩剧和日剧，问她们可有心水剧集也想公司翻拍？Ivy即表示想公司翻拍日剧《交响情人梦》和台剧《恶作剧之吻》，芯駖就想翻拍《韦小宝》，COLLAR正好做韦小宝7个老婆，问到韦小宝人选？芯駖即提议肥仔梁业，如他能减肥又有4旧腹肌最好，GAO（沈贞巧)笑指肥仔的减肥过程正好拍真人骚，可一箭双雕，不过肥仔就不领情，当他与COLLAR合照时，被芯駖问到体重，他表示体重80几公斤，当提议他减至70几公斤兼有4旧腹肌时就可做韦小宝，肥仔即笑指找他拍剧就不会叫他减肥，如果拍减肥真人骚不如拍瘦身广告，问他可想有7个老婆吗？他笑说：「我未有咁咸湿，磅数无翻咁上下都handle唔到她们。」

