47岁林雅诗诱惑床上短片丰满上围深不可测 移英失败后自嘲有「精神病」状态反复

47岁落选港姐林雅诗（Grace）自从移英失败后，回流返港后的求职路同样艰难，她曾经表示因揾工处处碰壁，令她自我价值感极低，甚至曾收大量性骚扰信息，一度令她怒吼：「唔咁样好过瘾咩？」

林雅诗分享「精神病患者日常」短片

昨日林雅诗在IG贴上一段名为「精神病患者日常」的短片，身穿幼带小背心的林雅诗躺在床上极度诱惑，高角度自拍下，丰满上围任睇唔嬲，她的表现调皮又诱人，时而闭著眼躺在床上微笑，时而对镜头做出夸张鬼脸，甚至抱著一只粉红兔公仔，做出亲吻、撒娇等童心未泯的动作，与她近期公开的悲惨遭遇形成极大反差。

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短片曝光后，有网民认为林雅诗终于以乐观态度面对逆境，选用幽默方式自我疗伤；但也有人对其精神状态表示担忧，不过近日林雅诗出po似乎多了不少正能量，上月中她曾说：「醒了。要行我继续行嘅路。辛苦。委屈。痛。我成日要同自己讲加油啊！林雅诗！」后来又贴上手拎曲奇的相片：「我妈咪在英国烤亲手做的曲奇饼，跟住爸爸去完探妈妈之后，坐咗十几个钟头飞机，令返嚟比我同细佬食！好食到爆！大家想唔想试吓？Jenny kitchen，Miss you mama and Nicholas，25。」近日林雅诗亦开始投身工作，为汽车杂志影相：「人搭车lift啊，工作的分享！多谢你！多谢大家！多谢队员！」

林雅诗在2022年曾决心移居英国，希望做回普通人过简单生活，可惜事与愿违，试过寄出逾30封求职信，连洗碗工都没有回音，最终只好选择回流返港。可惜林雅诗的回港路同样艰难，搞到她不时在社交平台放负，自我价值感极低，甚至收到大量性骚扰信息，又或者被人压价，与及假借工作之名，实则想免费「倾吓偈」的人。林雅诗曾爆seed地透露，有人会传送露体狂的相片给她，即使封锁对方，对方仍会用另一个帐户继续骚扰，让她不禁大喊：「而家环境已经唔系咁好，想揾个job又要俾人压价，又要可能冇钱收，有啲人扮有工作揾你联络你，谂住有个希望揾多一蚊得一蚊啦，点知原来系想揾你倾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要谂住免费，X街嚟㗎！」

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