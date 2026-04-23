姜涛连走两场获高层惊喜预祝生日感尴尬 愿望老土盼大家开心 自认足球门外汉拒做世界杯主持 穿99号球衣因与「9」有缘

姜涛今日连走两场，出席完公司的周年午宴，再现身一个世界杯活动，大批粉丝到场支持，大会高层更在活动上预祝月尾生日的姜涛生日快乐，与全场大合唱生日歌，场面热闹。姜涛表示事前不知会有大合唱部分，也不知该高层会知道他生日，直指当时感到少少尴尬，他透露生日正日未有工作安排，前一日就会与粉丝庆祝，生日愿望很老土，希望大家都开心，又说真的生日愿望不会公开。

姜涛乐「食花生」睇波

讲到世界杯，姜涛表示是四年一次的盛事，有机会都想到美国看世界杯，讲到公司夺得今年世界杯的播映权，他即表示不要找他主持节目，做「食花生」的观众就无问题，始终他对足球认识不算太深入，讲到他今日穿著99号球衣，他说：「大会有问过我想要甚么数字，我是99年生，和9几有缘，算是幸运号码。」

姜涛自认易被队友整蛊

讲到他在金像奖的后台被杨乐文和江𤒹生整蛊，他笑谓出来效果好就无所谓，指自己易信人，常被队友整蛊，而他最想整蛊邱士缙，因与他最好朋友，反而不敢整蛊正、副队长。杨乐文和邱士缙日前指陈卓贤是MIRROR中最难整蛊的一个，他也非常认同，指他太醒目，相比之下，自己比较蠢易被骗。

姜涛今年专心做音乐和巡演

另外，MIRROR的卢瀚霆和吕爵安今年都会拍新剧，姜涛表示自己未有拍剧计划，今年专心做音乐和巡回演唱会，自觉在戏剧上仍需历练，他早前表示想与邱士缙合作男男题材作品，他笑说：「我都是讲下，如果真系拍都要谂下，与BL题材无关，毕竟我对戏剧真的少接触，而且我不能一心二用，做好一件事再做另一件。」

