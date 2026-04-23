YT周殷廷孖陈凯咏英国「私奔」 难忘森林盲中中四围走 吓到JACE大叫

周殷廷（YT）日前在社交平台公开与陈凯咏（JACE）的亲密合照，吸引大批网民留言以及关注。但在昨日YT更新限时动态，再贴出二人的合照并写下「明天 ＃今世情人」，原来二人的恋情是一个「美丽的误会」，实为YT新歌《今世情人》的MV造势，而JACE则担任女主角。令不少网大叹「空欢喜一场」，并谓：「可唔可以假戏真做」、「我哋唔系要你出歌啊 要你出pool」、「为咗填补我哋嘅弱小心灵，你哋至少要拍返一日拖先」。

YT新歌描述一对恋人私奔

《今世情人》由YT一手包办监制、作曲及作词，描述一对恋人私奔，他们抛下一切，与自己爱的人去一个适合的地方生活。今次他远赴英国拍摄MV，他觉得英国很适合这个意景。YT笑说：「有很多人对我表示很喜欢《迟了悔改》、《意外现场》及《三生有幸》这类型的歌曲，但这些歌比较伤感，我曾想过是否延续三部曲，如果到第四部曲又如何，要继续惨下去？我觉得人生其实未必是这样，但是人生也未必所有事情都是开心的，我觉得人生就是充满甜酸苦辣，所以很希望凭这首歌能呈现出来。」

JACE自导自演一脚踢

YT的MV一向很少有美女相伴，但今次却找来JACE任女主角，YT表示，他很少找MV女主角，因为他觉得很难找到合适人选，今次邀请JACE合作，因他们相识多年，在工作上合作无间，但是未试过出演情侣，他相信合拍度一定有火花。在拍摄期间他们发生很多趣事，在森林拍摄的一场戏，是YT孭着她在森林中跑来跑去，但是当时YT被JACE掩着双眼，令YT盲中中四围走，吓得JACE惊青捉实YT大叫：「我会死，你唔好撞跌呀，你跌到我就跌落地。」一如以往，MV由YT自导自演，所以他不时导演上身教戏，JACE劲有天份一说即明，二人很快投入戏中，YT笑言，自导自演一脚踢虽然是有些攰，不过他很清楚自己要拍的内容，而且他与Jace默契很好，反而觉得比较轻松。