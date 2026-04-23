Anson Lo回应「激凸」热议 强调有着底裤：地心吸力无得避 姜涛出歌Ian启德体艺馆个唱卖关子待官方公布

卢瀚霆（AL）早前在一个澳门音乐会演出，其中一段在台侧拍摄的影片，见到身穿阔身裤的AL在劲歌热舞期间，下身位置「激凸」兼有不寻常的晃动，惹网民热议，更有网民怀疑他无穿内裤，AL笑说：「这是生理课，我是男性，地球有地心吸力，大家都有这个情况，是艺人身体一部分。（有指你无穿内裤？）大家有很多揣测，我是有穿内裤。」谈到福山雅治曾表示演出时不穿内裤，AL笑谓会做自己，平时也不会不穿内裤，问到日后在衣著上可会更注意些？他说：「我是男性，有这个器官和现像，无得避，这是男性的性别特征，interesting。」

Alton预告一年一次庆生旅行

MIRROR受访时讲到今年将拍团综，王智德（Alton）表示将于秋季前后拍摄，一年一次庆祝MIRROR生日，模式和地点都未定，但笑指大家都喜欢去旅行。卢瀚霆（Anson Lo）将与苏雅琳（Ivy So）翻拍韩剧《金秘书为何那样》，AL笑言是有机会，继3年前的《社内相亲》再演霸总，他表示有看过韩剧，直言与韩版男主角朴叙俊很难有相似之处，更指二人一点也不似，赞朴叙俊成熟稳重，又说自己的演出会比较playful，会有港式元素，某些情节或会跟足韩版，讲到韩版有床戏，他笑说：「是有呢啲程度，但我们未埋牙未有班底，未倾到有咩会加加减减，亦未知有无其他MIRROR成员参与或其他角色的casting，期待围读时会略知一二，看看港版的情节和床戏程度。（几时开拍？）预计7月。」

Edan演《悠长假期》木村角色感「癫」

除了Anson Lo演港版《金秘书》，Edan亦会演出港版《悠长假期》，更是饰演木村拓哉，他表示一收到消息都觉得癫，「花姐同我讲时都打咗个突，唔系下话，当初有考虑左一阵，始终这是经典神剧，当时的收视又好好，绝对有一定考量，但也知道这是一个好好的演出机会。（会参考一下木村的演出？）参考唔到，我和角色最似的地方应该是大家都识弹琴，原著太犀利了，无得直接比较，亦不能复制，我和导演见过一面，大家的理念一样，这部神剧不是简单的偶像剧，有很多讯息带出来，期待会带来新火花。（会有压力？）绝对有，但对班底有信心。」并谓早前在导演会活动上见过李佳芯，有打招呼，期待与这位女神合作。

Ian7月启德个唱不置是否

Ian日前在社交网分享一张穿白背心相片，骤眼看像是上身赤裸，惹来大批粉丝赞好，他笑指那是用来预告演唱会，指自己也不是第一次穿背心，讲到他于7月的演唱会，网上比官方更早公布详情，指他将于7月23日在启德体艺馆开骚，Ian不置可否，称官方稍后会公布详情。姜涛被问到今年会否出歌？他亦大卖关子，指稍后再告诉大家。

