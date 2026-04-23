MIRROR宣布再拍团综：成员踊跃提议「上刀山落油镬 」 卢瀚霆有望翻拍《金秘书为何那样》再演霸总

ViuTV为庆祝成立10周年今日举行午宴，MIRROR、COLLAR及ERROR等组合及旗下全体艺人均有出席。MIRROR除杨乐文、江𤒹生及柳应廷外均有出席，并于台上正式宣布2026年将会再度拍摄团综，吕爵安更主演日剧翻拍版《悠长假期》与Ali李佳芯合演，卢瀚霆亦有机会与Ivy So苏雅琳合作主演韩剧翻拍版《金秘书为何那样》。

MIRROR宣布开拍团综

MIRROR团队一同宣布开拍团综，目前正在筹集意见与槪念，Tiger邱傲然率先扬言愿意「上刀山落油镬」并想12人一齐演舞台剧；Edan希望全团组成12人电竞队与观众对决；Alton王智德主持节目《两条友。族暴走》播出后希望后有队友或其他艺人同事参与，Jeremy李骏杰则笑言「想12个一齐去亚马逊森林，某啲成员应该会好好睇！」Frankie陈瑞辉亦提议一同体验极限运动。至于Anson Lo卢瀚霆则采较休闲方向，希望一齐到欧洲旅行，过程中饮咖啡放松一下并互相深度交流，让粉丝知道队员们到度过一定年日后对生活日常的想法；姜涛则提议大家效法粉丝参与慈善工作「帮吓老人家、派饭盒，粉丝都有做！」

吕爵安主演《悠长假期》

午宴上Edan吕爵安宣布将会主演新剧，翻拍自日本经典神剧《悠长假期》，并与Ali李佳芯分别饰演木村拓哉、山口智子的角色，竹野内丰饰演弟弟一角则会由AL江𤒹生重演，引起全场惊喜欢呼！吕爵安对于主演重磅神剧感到战兢直言：「揾我演木村好惊，作为一套神剧系个好机会！」是次亦将为李佳芯首次跨台至ViuTV参与剧集拍摄。

卢瀚霆有望演《金秘书》

此外，卢瀚霆亦将迎接新剧演出，在会上宣布公司目前正与韩国电视台接洽购买《金秘书为何那样》版权进行翻拍。剧集最佳男女主角人选为卢瀚霆及COLLAR成员Ivy So，Anson Lo对新剧表示期待：「上次演霸总已经系三年前，今次版本较为搞笑佻皮、内心比较钟意玩。」秘书一角由Ivy So主演更即场见工，对霸总一类对象亦似乎甚有兴趣：「霸总嘅话，呢套剧里面呢个我系ok嘅！最紧要老板ok我咋！」卢瀚霆对拍档亦赞不绝口：「Ivy勤力、上进又专业，充满潜能、非常体面，对粉丝仲好好！」二人互送高帽又充满默契，让观众更期待促成新剧合作成真。