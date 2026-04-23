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方力申为红馆个唱地狱式减肥 日食24只烚鸡蛋

影视圈
更新时间：15:15 2026-04-23 HKT
发布时间：15:15 2026-04-23 HKT

方力申（小方）将于5月15日举行首个红馆骚《方力申最佳时间演唱会2026》，距离开骚仅余3星期，小方近日进行终极特训，务求在舞台上呈现最巅峰的身形线条。昨日，他在IG限时动态揭露自己的地狱式餐单，自爆一日狂呑24只白烚鸡蛋。

方力申进行地狱式餐单

小方在社交网透露，已经是第五日进行这个地狱式餐单，午餐10只鸡蛋，晚餐14只鸡蛋，总共24只，蛋白质补充量绝对超标，相当惊人，他更笑言：「我见自己仲未食厌啲鸡蛋，今日继续向24只鸡蛋出发。」

方力申专注投入暖爸职责

而工作以外，小方回家后亦立即卸下歌手的身份，专注投入暖爸职责，他上载的短片记录了亲自为饼印女儿Isla洗澡的温馨时光，并留言表示：「又到我最爱嘅时间，my perfect moment」片中，见他一手承托着囡囡颈部，另一手熟练地试水、淋水，动作纯熟，有板有眼；而Isla则全程眼仔碌碌，露出甜美的笑容望住爸爸，画面彻底融化人心，难怪小方望住囡囡如此陶醉。

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