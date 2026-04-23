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李启言阿Mo晒康复片左手操控轮椅 指甲卡通贴纸成亮点

影视圈
更新时间：13:45 2026-04-23 HKT
发布时间：13:45 2026-04-23 HKT

舞蹈员李启言（阿Mo）自2022年7月MIRROR红馆演唱会发生堕屏意外后，三年多来漫长的康复之路，一直成为外界的关注点。继早前阿Mo 透露右能操控电动轮椅后，昨日（22日），他再上传了一段左手操作电动轮椅的短片，显然身体机能再有改善迹象，令人鼓舞。

李启言获赞心境乐观

画面中可见，阿Mo以左手灵活驾驭轮椅，他更幽默表示：「常称赞自己⋯左手！」不过，网民都将焦点落在他指甲上贴上的卡通贴纸，阿Mo 亦笑言：「sorry又逼大家一齐欣赏我嘅贴纸collection。」不少网民都大赞他心境乐观，保持童心，并纷纷留言为他送上祝福。惟另有一事令人挂虑，就是长期贴身照料阿Mo的父亲李盛林牧师，近日传出身体抱恙，出现呕吐及发烧不适，正在医院接受治疗，其手臂插满喉管的画而令人担心。

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