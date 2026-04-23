AK认「𤒹」字少见不介意常被读错 想孖ANSONBEAN拍节目探索美国跳舞文化

江𤒹生（AK）与陈毅燊（ANSONBEAN）继合作拍摄电影《我们不是什么》之后「合体」，一同出席（23日）品牌开幕活动。饰演晖仔的AK，笑指跟演Ike的ANSONBEAN，终于可以赚外快，希望将继续孖住赚钱。

AK认『𤒹』字比较少见

提到资深DJ陈永业担任「第44届香港电影金像奖颁奖典礼」旁白，当他介绍MIRROR三子AK、杨乐文和姜涛出场颁发「最佳视觉效果」时，把AK的中文名江𤒹（音：业）生读错成江「毕」生，随即引来网民批评陈永业不专业。问到AK可会介意读错名一事？他大方称：「梗系唔介意啦！其实好小事，我个名中间个字『𤒹』，真系比较少见。反而我觉得𠮶晚三个一齐做𠮶part kiss cam，比像想象中好玩，好荣幸获邀我哋三个成为颁奖嘉宾。」

AK多谢金像奖令「𤒹」字人气急升

谈到陈永业在社交网留言称自己状态不佳情况，「遇上少少沙石，幸好总算顺利完成」，帖文一出惹网民留言狠批，最后陈永业发文向AK道歉。谈到可会劝戒喻网民？AK说：「唔使对乜嘢事情都好敏感，如果乜嘢事情都好敏感，对自己系好内耗，相信有啲网民紧张我！多谢佢哋紧张，但系好少事，唔需要去特别化解。」问他的名字中间个字「𤒹」，是否经常被读错？AK形容是「常客」，自觉不紧要，反而要多谢金像奖，令全港市民认识到这个字。

AK结伴ANSONBEAN探索美国

问到AK、ANSONBEAN可想拍档一齐做旅游节目？他们异口同声赞好，AK想到美国，皆因ANSONBEAN去年到当地表演跳舞，AK︰「如果去纽约，想同ANSONBEAN睇音乐剧《MJ》，我有同佢讲呢出舞台剧好好睇。拍戏（《我们不是什么》）时大家倾计，倾关于跳舞，想去嘅地方，我觉得美国几好。」ANSONBEAN则表示想跟同AK到洛杉矶，感受跳舞文化，还能从西岸到东岸自驾游。

AK赴意大利宣传《我们不是什么》

提到《我们不是什么》票房冲破600万，ANSONBEAN多谢每位入场的观众，AK望票房继续上升，上映日会更长及场次变更多。谈到萧定一估计该片票房可达1500万，AK明言希望票房越多越好，稍后到意大利出席「乌甸尼远东电影节放映会」，心情不紧张，他说：「难得可以同外国观众一齐观赏呢部电影，系好期待，期待观众睇到呢套香港电影会有乜嘢反应。」虽然ANSONBEAN无份到意大利，他笑言留港努力去谢票。