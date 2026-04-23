「大小姐」林淑敏私下暖心举动融化网民 化身「猎头专员」为网民揾工获证最温柔艺人

林淑敏（Mandy）自演出处境剧《爱．回家之开心速递》，饰演「大小姐」龙力莲形象深入民心，剧中经常把「人头猪」、「蠢唔系扮㗎㖞」等金句挂在嘴边，但现实中的林淑敏却是公认的「善心天使」。近日有网民在Threads上分享，获林淑敏热心帮忙介绍工作，引来网民热烈讨论，大赞林淑敏「人美心善」。

林淑敏一年前对话放心上

网民在Threads上发文，开头便写道：「唔系所有艺人都系伪人，艺人都有善心人」，并透露自己大约在一年多前，曾向林淑敏提过想找工作。没想到时隔一年，林淑敏依然将此事记在心上。

从网民分享的对话截图中，林淑敏主动联络对方：「你识唔识日文」、「有朋友日文公司啱啱走咗marketing，我谂起你啫」，热心为网民牵线介绍工作机会。虽然该网民因不懂日文，婉拒林淑敏的好意，但仍对林淑敏的善举非常感动，在帖文中大赞：「抵你咁受欢迎嘅」。

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林淑敏「大小姐」金句添趣味

此帖文一出，即引来不少网民留言，并一面倒地大赞林淑敏的人品。不少曾与她接触过的网民留言作证：「真人非常之Nice，一啲架子都冇」、「以前因工作关系成日会接触到艺人，大小姐系咁多位最nice最温柔的」、「真人又靓又温柔又得体心地又好」。

有趣的是，许多网民都忍不住将林淑敏在《爱．回家》中、「大小姐」的经典形象融入留言，笑称该网民应该回复一句「人头猪」，又或者问林淑敏「后悔冇show句『你真系蠢唔系扮㗎㖞』？」将剧中霸气形象与现实中的温柔善良作对比。

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