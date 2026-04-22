《模范的士3》李帝勋入行20周年香港见面会福利加码 Edan亲临麦花臣场馆打气

大热韩剧《模范的士3》人气男星李帝勋将于下星期四（4月30日）晚上7时正，在旺角麦花臣场馆举行「Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING」香港站，亦是他为了庆祝入行20周年的重头活动。大会早前已公开今次FANMEETING香港站座位图和粉丝福利详情，包括参予击掌会、数码签名海报、迷你访谈、和李帝勋合照；和李帝勋影宝丽来再加他的亲笔签名；及亲笔签名海报等不同福利。

李帝勋香港见面会粉丝福利再度升级

日前主办单位公布福利再度升级，加码福利1是《1:1视像聊天》，凡购买$1799 门票的观众均有获得此福利的机会，名额只有5人，届时可和李帝勋展开深情对话。加码福利2是《主办单位邀请出席答谢宴》，4月30日见面会结束后，主办单位将安排答谢宴感谢粉丝，并将抽取10名幸运儿出席，$1799门票有8个名额，剩余两个名额于$1299门票中抽选幸运儿。以上两项福利均是全亚洲香港独家，大家要把握机会参与。

吕爵安亲临为李帝勋打气

好消息一浪接一浪，大会同时公布曾于韩剧《模范的士3》中出现的Mirror成员吕爵安（Edan）也会在4月30日晚上，亲临麦花臣场馆为李帝勋打气，相信大家必然期待届时会否在舞台上出现金道奇VS张米高这个画面？敬请拭目以待。