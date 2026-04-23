The Osmonds成员Alan Osmond离世 享年76岁 家人发文哀悼

70年代爆红家族乐团The Osmonds成员Alan Osmond周二（21日）传出死讯！据家族发言人证实，Alan于周一（20日）晚上在妻子Suzanne和8名儿子陪伴下安详离世，享年76岁。他早在40年前已因患上多发性硬化症而退出乐坛，但仍致力于慈善事务。

Osmond家族成美国家传户晓的名字

Alan出身自督信基督教的Osmond家族，在家中排行第三。其父母在诞下患有听力障碍的长子及次子后，曾被医生警告之后再生孩子也极可能有听力问题，但其父母深信「神的旨意」，继续生下6子1女，全部都健康正常，日后更成为乐坛传奇。Alan初期与弟弟Wayne、Merrill、Jay组成四人组合，后来七弟Donny和九弟Jimmy相继加入，组合正式命名为The Osmonds。八妹Marie于73年入行，并与Donny组成兄妹二人组，火速爆红。1976年，他们推出电视节目《Donny & Marie》，Alan和其他兄弟不时上该节目表演，一家人顿时成为在美国家传户晓的名字，并与积逊家族（The Jacksons）齐名。而Alan离世的噩耗传出后，其四弟Merrill已发声明悼念他，七弟Donny和妹妹Marie均在IG发文哀悼，并怀念哥哥Alan从小到大都一直在照顾和保护他们。

