「神枱级名导」姜文将荣升外公 索爆混血女儿宣布怀孕晒巨肚 去年嫁外籍摄影师

内地著名导演兼演员姜文传出喜讯，与法国汉学家前妻Sandrine Chenivesse的女儿姜一郎，去年8月结婚，未够一年便造人成功，姜一郎近日在社交平台宣布怀孕消息，姜文即将荣升外公。

姜文女儿孕肚浑圆

姜一郎昨日（21日）在IG限时动态分享一张在浴室的对镜自拍的照片，公布怀孕喜讯。从照片所见，姜一郎身穿红色贴身小背心，下身搭配宽松的牛仔裤，打扮十分随性。姜一郎近乎素颜，气色看起来相当红润，散发著准妈妈的温柔光辉。姜一郎明显隆起的浑圆孕肚，尺寸相当可观，目测已有7、8个月身孕，逐渐接近预产期。

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姜文送女儿姜一郎出嫁

姜一郎是中法混血儿，遗传法国汉学家母亲Sandrine Chenivesse深邃的五官，气质独特出众。姜一郎去年8月在法国举行浪漫婚礼，当时父母及继母周韵也有出席，姜文更挽着女儿的手臂步入会场，并将女儿付托予外籍女婿，场面既温馨又感人。据指姜一郎的丈夫为旅居巴黎的英美籍摄影师Franklin Clark Magnuson，今年30岁。

63岁的姜文是华语影坛极具份量的殿堂级导演及演员，曾执导《阳光灿烂的日子》、《鬼子来了》、《让子弹飞》等电影，不仅在国内外获奖无数，更奠定在电影界的「硬汉」与大师级地位。

姜文两段婚姻诞三子女

姜文有两段婚姻，首任太太为1995年获得高等研究应用学院人类学博士、法国汉学家Sandrine Chenivesse，曾在巴黎政治学院（Sciences-Po Paris）、普罗旺斯政治学院（IEP Aix）等机构任教，2012年起从事精神分析和心灵治疗工作。姜文在女儿姜一郎出世后三年，才于1997年与Sandrine Chenivesse结婚，但二人最终在2005年结束八年婚姻。姜文于2005年再婚，第二任太太周韵为诞下两子。

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