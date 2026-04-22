Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「神枱级名导」姜文将荣升外公 索爆混血女儿宣布怀孕晒巨肚 去年嫁外籍摄影师

影视圈
更新时间：23:00 2026-04-22 HKT
发布时间：23:00 2026-04-22 HKT

内地著名导演兼演员姜文传出喜讯，与法国汉学家前妻Sandrine Chenivesse的女儿姜一郎，去年8月结婚，未够一年便造人成功，姜一郎近日在社交平台宣布怀孕消息，姜文即将荣升外公。

姜文女儿孕肚浑圆

姜一郎昨日（21日）在IG限时动态分享一张在浴室的对镜自拍的照片，公布怀孕喜讯。从照片所见，姜一郎身穿红色贴身小背心，下身搭配宽松的牛仔裤，打扮十分随性。姜一郎近乎素颜，气色看起来相当红润，散发著准妈妈的温柔光辉。姜一郎明显隆起的浑圆孕肚，尺寸相当可观，目测已有7、8个月身孕，逐渐接近预产期。

相关阅读：姜文嫁女温馨法国婚礼逐格睇 离异再婚未影响父女感情

姜文送女儿姜一郎出嫁

姜一郎是中法混血儿，遗传法国汉学家母亲Sandrine Chenivesse深邃的五官，气质独特出众。姜一郎去年8月在法国举行浪漫婚礼，当时父母及继母周韵也有出席，姜文更挽着女儿的手臂步入会场，并将女儿付托予外籍女婿，场面既温馨又感人。据指姜一郎的丈夫为旅居巴黎的英美籍摄影师Franklin Clark Magnuson，今年30岁。

63岁的姜文是华语影坛极具份量的殿堂级导演及演员，曾执导《阳光灿烂的日子》、《鬼子来了》、《让子弹飞》等电影，不仅在国内外获奖无数，更奠定在电影界的「硬汉」与大师级地位。

姜文两段婚姻诞三子女

姜文有两段婚姻，首任太太为1995年获得高等研究应用学院人类学博士、法国汉学家Sandrine Chenivesse，曾在巴黎政治学院（Sciences-Po Paris）、普罗旺斯政治学院（IEP Aix）等机构任教，2012年起从事精神分析和心灵治疗工作。姜文在女儿姜一郎出世后三年，才于1997年与Sandrine Chenivesse结婚，但二人最终在2005年结束八年婚姻。姜文于2005年再婚，第二任太太周韵为诞下两子。

相关阅读：梁家辉将再做外公！细女梁静仪公布明年做妈咪 与孖生家姐结婚怀孕期极近

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
3小时前
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
影视圈
6小时前
施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦
01:37
施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦
影视圈
7小时前
女会计经理亏空公款近6350万元 认7盗窃罪判囚8年 赃款全用于租楼旅行医药费 官斥有预谋犯案
02:06
女会计经理亏空公款近6350万元 认7盗窃罪判囚8年 赃款全用于租楼旅行医药费 官斥有预谋犯案
社会
9小时前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
7小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
2小时前
新一期居屋、绿置居、白居二 4.30起同步接受申请 为期3星期 6项目推近8,000伙
社会
7小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
6小时前
天气过山车︱天文台发特别天气提示料冷锋周四横过沿岸 周五最低20°C有大骤雨及狂风雷暴
00:55
天气过山车︱天文台发特别天气提示料冷锋周四横过沿岸 周五最低20°C有大骤雨及狂风雷暴
社会
6小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
12小时前