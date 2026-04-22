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衞诗雅凭《再见UFO》夺「最佳女配角」 获杨受成拉队开P庆祝 两年内完成演技奖大满贯

影视圈
更新时间：20:45 2026-04-22 HKT
发布时间：20:45 2026-04-22 HKT

第44届香港电影金像奖颁奖礼圆满落幕，卫诗雅（Michelle）继上年凭《破．地狱》封后，今年再凭《再见UFO》夺得「最佳女配角」，连续两年踏上金像奖颁奖台。Michelle近年演技成熟，频频成为颁奖礼常客，之前已集齐香港电影导演会、亚太影展，华鼎奖等大奖，成为少数完成「大满贯」的香港女演员，今次再下一城，难怪她笑说下年要挑战歌曲奖项。

曾比特陈家乐合唱掀高潮

当晚颁奖礼结束后，英皇集团主席杨受成博士即为Michelle举行after party庆祝，英皇旗下歌手艺人几乎总动员出动，星光熠熠！当中包括霍汶希（Mani）、陈家乐，曾比特、何佩瑜、杨天宇、女团VIVA、海儿、李靖筠、黄明德、黎展峰、郭思、刘若宝、黎峻、朱天等，场面墟冚。Michelle一踏入会场，全场即尖叫欢呼，而全晚最高潮的一刻，莫过于曾比特跟陈家乐孖住上台，合唱谢霆锋的《活着VIVA》，令全场陷入疯狂，个个跟住又跳又唱，将派对气氛推向最高峰。

衞诗雅未来想尝试舞台剧

事后Michelle仍难掩兴奋，又特别感谢杨博士及公司上下的支持：「老板特登搞party，成班兄弟姊妹仲全部嚟齐，开心又感动！」问她得奖后接受记者访问时表示想挑战歌曲奖项，Michelle表示只是开玩笑：「唱主题曲当然系讲笑啦，简直觉得自己口出狂言，唔想因为自己嘅歌声而影响到电影嘅票房，之后都系想继续以演戏为重心，继续等待唔同嘅角色，舞台剧亦都系其中一样嚟紧想尝试嘅项目！」

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