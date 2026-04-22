25+英皇群星演唱会丨张敬轩成功改期演出两场 感激客户体谅粉丝包容 容祖儿谢霆锋分日压轴

「25+英皇群星演唱会」继早前宣布5月4日表演艺人名单后，大会今天正式公布5月3日场次阵容，包括容祖儿、古巨基、李克勤、张敬轩、陈慧娴、Twins、陈伟霆、李幸倪、关智斌、曾比特等，超过10位乐坛天王天后首次同台启德，阵容强劲绝无仅有。当中最惊喜的是轩仔终于可以参演5月3日及4日两场演唱会，成功改期较早前落实的「Dahlia 系列」海外私人表演，与英皇娱乐一众兄弟姊妹在台上表演。



张敬轩心全意彩排投入英皇家族骚

轩仔高兴地表示：「衷心感谢客户的包容及体谅，最终让我可以留港出演英皇家族骚，亦非常感激公司一直从不放弃为我协调档期，当然最感激是粉丝的包容及忍耐，非常期待为大家表演！」轩仔续称虽然之前未知能否解决撞期问题，但身为公司一份子，对于今次盛事一直也十分着紧，所以事前做了不少准备功夫，现在一收到这个好消息后，得知自己要演出的时间也很长，首要是马上安排彩排事情，全心全意投入准备来答谢入场的观众。

刘伟强披露演唱会细节由天王天后领军

演唱会总监制刘伟强表示，演唱会流程大致敲定，共分为10个章节，由天王天后分别领军，更披露了不少演唱会内容：「古巨基以各首大热歌曲打造新一代的劲歌金曲，热爆全场；李克勤除了演唱自己不同阶段的金曲外，更特别选上一首英皇娱乐出品的流行曲倾情演唱。陈慧娴与超过60人的大型合唱团一同表演，气势磅礡；Twins与关智斌互唱彼此的经典名歌；久未在港演出的陈伟霆率数10位舞者劲歌热舞，更与世界跆拳道锦标赛冠军、霆锋徒弟林秋楠在台上『比舞』；李幸倪则与泳儿、许靖韵、邓小巧几位实力唱将较技切磋；曾比特将与数支乐队同台jam歌。Crossover 惊喜不断，异常精彩！」他更透露5月3日及5月4日演唱会的压轴歌手分别为容祖儿及谢霆锋，当中祖儿一天唱快歌、一天唱慢歌，是期间限定的表演，祖儿更特别为演唱会排舞，以女皇姿态压轴全场；而霆锋则赶及由成都回来参与5月4日演出，为当晚压轴演唱。

