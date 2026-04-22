菲律宾人质事件拍电影 《走出人质事件》在港上映惹争议 再掀港人创伤网民怒轰二次伤害

2010年8月23日在菲律宾马尼拉发生人质事件，造成香港旅行团8死7伤，包括旅行社领队殉职，当年因全世界新闻直播长达12小时的警匪对峙画面，成无数香港人心中难以磨灭的伤痛。改编自马尼拉人质事件的电影《走出人质事件》，将于5月28日在香港上映，引发大批网民讨论抵制，怒斥电影上映，形同在幸存者及港人伤口上洒盐，造成「二次伤害」。

影后廖子妤主演《走出人质事件》

电影《走出人质事件》由新鲜出炉金像影后廖子妤，联同童缤毓、张耀栋、龚慈恩、罗兰、李日朗等演员主演，近日有网民在Threads上发文，表示在观看《走出人质事件》预告片后，仅十几秒便因认出是人质事件改编而「心噏到睇唔落去」。网民坦言事件为自己带来创伤后压力症候群（PTSD），锥心之痛至今未忘。

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讨论电影《走出人质事件》预告片帖文，迅速在网上引发广泛共鸣，大批网民留言表达愤怒与不解：「完全唔明点会系香港上画，当时睇过直播嘅人而家只系老咗唔系死咗呀！」、「系咪觉得香港人唔够痛，宏福苑都未痛完，要同时回顾多转人质事件？」、「见证过历史唔敢睇电影」。更有不少人表示事件发生后，「今世都唔会去菲律宾」。

《走出人质事件》标榜「福音电影」

据指电影《走出人质事件》标榜为「福音电影」，由香港监制梁鸿华执导，马来西亚演员童缤毓饰演事件幸存者「易小玲」，并在拍摄前与其本人会面。据悉易小玲不仅担任该片顾问，更亲身出席开镜仪式，并表示支持将自己的经历拍成电影。而新晋金像影后廖子妤在片中则饰演枪手的亲戚，同时是一名记者。

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马尼拉人质惨剧电影《走出人质事件》预告片：