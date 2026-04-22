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龚嘉欣等足一年终有新剧 紫裙晒腿公园打卡派福利 网民狂赞状态极佳

影视圈
更新时间：15:07 2026-04-22 HKT
发布时间：15:15 2026-04-22 HKT

36岁的龚嘉欣自从去年初凭《企业强人》登上视后宝座后，外界一直关注她迟迟未有新剧开拍。过去一年，她主要专注于主持饮食节目《在家宴客60道菜》。相隔一年多，近日龚嘉欣终于对外宣布，本月将投入新剧拍摄，并透露角色有难度，已开始加强体能训练以作准备。日前，趁开工前的空档，她到公园打卡拍照，并发文自我鼓励。

龚嘉欣大派福利展示白滑长腿

当日龚嘉欣身穿一袭紫色连身裙，在园内悠然漫步，并大派福利展示白滑长腿，相当抢眼。她在帖文中写道：「𠮶日咁啱喺附近工作，行吓、行吓，先知道原来有个咁靓嘅打卡胜地，有时就系会突然出现呢啲小惊喜，为忙碌嘅生活加咗少少甜。」帖文一出，随即引来网民留言盛赞她状态极佳，并说：「如果刚巧走过香港公园见到你就有小惊喜啦！」、「好靓」、「期待新剧演出」。

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