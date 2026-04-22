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施明设灵｜李泳豪花圈不见太太名字  李家鼎花圈摆边 施明侧身回眸遗照曝光

影视圈
更新时间：14:22 2026-04-22 HKT
发布时间：14:22 2026-04-22 HKT

李家鼎前妻施明上月21日离世，今日于大围宝福纪念馆设灵，施明离开后掀起李家家人间的风波，大哥李泳汉拒绝弟弟李咏豪的太太Anges到场，甚至花牌亦不准有其名字，李家鼎除了为施明的离开而伤心外，更直指李泳汉与大新抱不是。

施明遗照曝光

下午1时多已有传媒到场守候，而家属仍未到场，灵堂仍在布置当中，布置以简洁为主，家人为施明选了一张侧身往回眸的遗照，家人则准备了心型花圈，当中泳豪的花圈未有太太Anges的名字，仅写有「宝贝妈，劬劳未报，泳豪」。而李泳汉的花圈则写有他与太太的名字，「下款为孝子泳汉、孝媳罗佩钰」，而李家鼎曾为Agnes抱不平，表示可在其花圈加上她的名字，但灵堂上由李家鼎花圈亦摆在泳汉侧边，仅写「施明挚爱灵右，永远怀念，李家鼎」，而李泳汉的三位孩子亦有为施明送上心型花圈。

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