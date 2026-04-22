Jisoo堕家丑现身机场表现镇定 韩媒揭拍Netflix剧兄长列代表

BLACKPINK成员Jisoo因兄长金正勋涉嫌性侵女直播主，又被踢爆长年家暴妻子A某、性虐、监禁甚至「水刑」而遭波及，日前虽透过其经理人公司BLISSOO的法律代表跟哥哥割席，但依然是非不断。不过Jisoo并未受事件影响，今日（22日）仍照原定行程飞往巴黎。今早Jisoo在工作人员陪同下现身仁川机场，她身穿舒适的卫衣和牛仔裤，戴上帽子和口罩，并镇定地向传媒和粉丝挥手。

Jisoo因不可避免原因取消行程

据知，其代言品牌原本已通知传媒到机场拍摄Jisoo的穿搭，但昨日（21日）品牌突然宣布，「由于不可避免的内部原因，拍摄行程取消。」估计因为Jisoo兄长丑闻影响，故此临时取消拍摄，好让她低调出发，无奈仍被韩媒捕获。据知Jisoo远赴法国主要是出席明天（23日）开幕的康城国际电视剧节，并领取大会颁发给她的「Madame Figaro新星奖」。

金正勋列「Jisoo Management代表」

另外，BLISSOO的法律代表前晚（20日）发出声明，代Jisoo与兄长划清界线，强调一切丑闻都跟Jisoo无关，甚至用「该人士」来称呼胞兄，还警告将对恶意留言者强硬提告。其代表更重申公司一直由Jisoo独立经营，与家族成员并无关联。然而此说法未获外界信服，韩媒《Star News》更挖出她的近期作品如Netflix韩剧《订阅男友》、去年的Coupang Play剧集《新乌托邦》，甚至个人粉丝见面会的工作人员名单中，金正勋的名字都被列为「Jisoo Management代表」，似乎跟其公司并非「毫无关联」。

Netflix回应

对此，Netflix方面回应道：「经过确认，由于制作公司在3月初作品上映后出现的失误，导致演职员表中的演员管理信息出现错误，目前已修正。」不过网民仍然不采信，认为制作公司不会随随便便地写上艺人公司代表；又指Jisoo要跟哥哥划清界线亦属正常，但语气强硬地威胁提告就令人反感。《Star News》甚至狠评其危机处理如「自掘坟墓」，指她干脆说「事件爆发后已断绝关系」还能得到外界体谅，如今声称公司与家人无关，却被火速打脸，反而更惹人不满。