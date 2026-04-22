陈凯琳随时再做妈妈  明示想为郑嘉颖追第四胎  毋惧容貌改变身体挨苦：绝对愿意再经历

现年34岁的前港姐冠军陈凯琳（Grace），自2018年与视帝郑嘉颖结婚后，五年抱三，育有三个活泼可爱的儿子，组成幸福的五口之家。近年，陈凯琳成功转型为全港顶尖KOL，事业发展如日中天，但她始终将家庭放在首位。日前，她于社交平台分享一条影片，真情流露作为母亲的心声，更明言愿意为家庭再添新成员，随时准备成为四子之母。

陈凯琳怀胎近三年无怨无悔

影片中，陈凯琳深情地向「未来的孩子」告白，细数自己怀著三个儿子共840天的日子，「也就是120周，30个月，等于我人生中的3年」。尽管时间漫长，但她话锋一转，幸福地表示：「但老实说，我绝对愿意再经历一次。」这番话被视为她希望能与郑嘉颖再生一胎的明确暗示，对迎接第四个孩子的来临持开放及期待的态度。

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陈凯琳不介意外貌改变身体挨苦

成为母亲是一趟伟大的旅程，陈凯琳对此深有体会。她在影片中坦言，生儿育女对人生带来翻天覆地的改变，更直视怀孕所带来的身体变化：「这也会彻底改变你的外貌」。她忆述，自己直至产后才意识到身体恢复的重要性，当时她经历了「剧烈头痛、腹部剧痛，还有各种不适」，这些亲身感受到的苦楚，让她更懂得爱护自己。即使深知再度怀孕将要面对外貌改变及各种身体上的挑战，陈凯琳依然毫不犹豫地表示「愿意再经历一次」，言谈间流露出对孩子无限的爱，以及作为母亲的坚韧与伟大，感动了无数网民。

陈凯琳事业一帆风顺

陈凯琳在专注家庭的同时，事业亦创下高峰。除了成为广告界的宠儿，她今年更凭借参与内地真人骚《乘风2026》（浪姐7）而人气急升。然而，无论事业多么成功，家庭始终是她最温暖的港湾。这次爱的宣言，不仅展现了她对家庭的重视，也让我们看到了母爱的无私与美丽。

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