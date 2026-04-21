口罩小姐徐蒨駖无预警宣布离婚 结束9年夫妻关系：我哋会共同抚养女儿

现年38岁、口罩小姐徐蒨駖（阿姨）今日（21日）突然在IG宣布离婚消息：「我与Andy丛培铭已于2026年2月正式办理离婚手续，结束九年夫妻关系。离婚后我哋会共同抚养女儿Amelia，孩子嘅健康成长对我哋嚟讲系最重要嘅事。」徐蒨駖感激大家一直支持。

徐蒨駖突然会宣布与老公离婚

徐蒨駖于2021年参选完ViuTV举办的《最后一届口罩小姐选举》获得亚军后加入娱圈，前年在老公Andy鼓励下以36岁高龄参加香港区「环球小姐」选拔赛，成为年纪最大的参赛者，可惜最终落败，本来以两人感情稳定，想不到突然会宣布与老公离婚。

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徐蒨駖身兼艺人、化妆师与妈妈三职，平日工作忙碌，照顾女儿的重任就交给奶奶，虽然与奶奶同住，但徐蒨駖身与奶奶未有婆媳纠纷，徐蒨駖身称要学识放手，跟奶奶有商有量，也许这就是两人的和平相处之道：「奶奶好识得维持家庭和睦，佢好明白同小朋友硬碰硬，对大家都冇好处，佢只有一句说话：『家和万事兴，家衰就口不停』，所以佢成日用和睦方法解决事件。」

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