正义女神丨陈若思血腥弑母场面吓坏网民 为角色陷半年抑郁搣到对脚损晒：处于好黑暗嘅世界

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪演出的TVB律政剧《正义女神》在昨晚（20日 ）播出的一集，恶魔少女「阿Cat」陈若思再度登场，因为难忍「Cat 妈」颜仟汶近乎变态的控制及日夜的指责，竟重返杀猫之路，且手法越见凶残并终被检控，虽然「阿Cat」陈若思在庭上矢口否认杀猫，最终被「郑邵玲」蒋祖曼当场断正。

「Cat妈」颜仟汶对女儿管教更严厉

「郑邵玲」蒋祖曼恳求胞弟「郑邵文」周嘉洛手下留手，结果被判感化令，但「Cat妈」颜仟汶对「郑邵玲」蒋祖曼极度不满，不单阻止两人见面，而且更对女儿的管教更见严厉，结果由杀猫变杀阿妈，「郑邵玲」蒋祖曼目睹「Cat妈」颜仟汶满身鲜血倒在地上，情绪一度崩溃，为事件感到自责。

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陈若思「癫疯」表现再度震撼网民

陈若思今次「癫疯」表现再度震撼网民，一方面对蒋祖曼犹如GL配的一再「痴」缠、与妈妈吵架时激动至大声尖叫兼揼地、在庭上极级神经质的扮无辜，以及杀猫时的凶残眼神递进变化，吸获不少正评，但为了今次演出，陈若思坦言每次一提及此角色依然有痛苦的感觉：「我睇咗好多有关精神问题嘅剧，我会睇佢哋嘅眼神、反应同表情，自己吸收再参考点做，所以阿Cat嘅眼神系夹杂好多情绪，你会见到有无辜善良亦有邪恶嘅感觉。」陈若思续说：「我试过觉得焦虑时就会搣脚，对脚搣到损晒，我拍𠮶时成日都觉得处于喺好黑暗嘅世界 ，就算返到酒店都喺度喊， 长期都好唔开心，好抑郁，最终用咗半年时间先走出嚟，对我嚟讲系最沉重嘅一次演出。」

陈若思小时候受到言语霸凌

陈若思又称小时候亦曾经历过与「阿Cat」差不多的孤独感：「细个身形比较肥，成日受到言语霸凌，学业又唔算突出，自卑感长期伴住我。我也好少同屋企人讲，因为我知道爸爸妈妈好感性，我唔想佢哋担心我，所以有好多情绪，都系喺夜深人静自己一个人喊。」颜仟汶今次饰演「病态控制狂」母亲角色，亦网民有所反思： 「个阿妈好痴线」、「应该好多亚洲父母都系咁」、「阿妈演得好，好癫」、「佢阿妈呢种管教方法，最终唔系你死就系我亡」，颜仟汶早前亦在个人社交网呼吁家长要尊重子女及适当时放手，并一再点出 了《正义女神》的其中一个主题-子女不是父母的附属品：「其实拍摄嘅时候， 我内心已经好唔认同呢种令人窒息嘅爱，仔女唔系父母嘅附属品，更加唔系用 来圆梦、满足期望嘅工具。小朋友成长需要空间、需要尊重，唔好捉得太紧， 多啲信任佢哋、少啲压力同责备。用心栽培，识得放手，仔女先可以自在长 大、向阳而生。」

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