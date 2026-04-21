Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

藤井风香港站巡唱突取消反追加首尔场次 港迷忧心日本歌手接连弃港

影视圈
更新时间：22:45 2026-04-21 HKT
发布时间：22:45 2026-04-21 HKT

继幸田来未、ONE OK ROCK先后宣布取消香港演唱会后，日本当红创作歌手藤井风（Fujii Kaze)今日公布其《Prema World Tour》最新消息，原本早已落实的香港站突然取消，据其官方网站显示香港场已取消（Show in Hong Kong has been cancelled），大批港迷表示不满及失望。

藤井风前年两场亚博骚曾吸逾两万人

去年12月，藤井风官宣亚洲巡唱地点落实有香港、曼谷及高雄，如今香港场取消，藤井风追加了明年1月9日首尔一站。藤井风于2023年首次来港于浸会大学大学会堂举行演唱会，门票被秒杀，2024年12月4至5日在亚博Arena举行《Best of Fujii Kaze 2020-2024 Asia Tour》演唱会，两场演唱会吸引逾20,000 fans捧场。网民担心展日本爆红组合YOASOBI的香港巡唱，他们原计划在启德体育园举行大型巡唱，恐怕都面临取消。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
6小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
6小时前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
4小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
3小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
9小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
12小时前
香港来往珠海全新跨境直通巴士线！直达金湾/斗门人气商场 太子/尖沙咀/沙田/荃湾设上落点
香港来往珠海全新跨境直通巴士线！直达金湾/斗门人气商场 太子/尖沙咀/沙田/荃湾设上落点
旅游
10小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT