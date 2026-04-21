藤井风香港站巡唱突取消反追加首尔场次 港迷忧心日本歌手接连弃港

继幸田来未、ONE OK ROCK先后宣布取消香港演唱会后，日本当红创作歌手藤井风（Fujii Kaze)今日公布其《Prema World Tour》最新消息，原本早已落实的香港站突然取消，据其官方网站显示香港场已取消（Show in Hong Kong has been cancelled），大批港迷表示不满及失望。

藤井风前年两场亚博骚曾吸逾两万人

去年12月，藤井风官宣亚洲巡唱地点落实有香港、曼谷及高雄，如今香港场取消，藤井风追加了明年1月9日首尔一站。藤井风于2023年首次来港于浸会大学大学会堂举行演唱会，门票被秒杀，2024年12月4至5日在亚博Arena举行《Best of Fujii Kaze 2020-2024 Asia Tour》演唱会，两场演唱会吸引逾20,000 fans捧场。网民担心展日本爆红组合YOASOBI的香港巡唱，他们原计划在启德体育园举行大型巡唱，恐怕都面临取消。