46岁欧倩怡昔日靓衫变街坊Look 身上一细节疑新男友未有经济援助 离婚后呻穷要卖车交租

46岁的欧倩怡，自2024年宣布与郭晋安结束18年婚姻后，一举一动备受关注。近日她于社交平台分享近照，只见她换上新发型，并透露是为接下来的访问及拍摄工作做准备，似乎已全面投入工作。然而，相片中她打扮朴素，身穿黑色T恤配搭深色长裤，一身「街坊」造型，与以往的阔太形象大相迳庭，不禁令人联想其离婚后，生活质素下降。

欧倩怡卖车交租呻等钱使

事实上，欧倩怡自与郭晋安分居两年，正式离婚后，欧倩怡的生活迎来了巨大转变，她要搬离爱巢，独自租屋生活，为了节省开支，她更不惜卖掉座驾，欧倩怡过去曾在公开访问中坦承「等钱使」，直言因为要交租而感到经济压力，因此急急复出幕前，努力赚钱养活自己。从她的IG限时动态可见，她特意到中环整理发型，积极装备自己。

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欧倩怡离婚后迎来新恋情

欧倩怡虽然生活变得朴实，但感情世界似乎迎来了新曙光，早前她被拍到与一名秃头中年男士甜蜜翘手，疑似觅得第二春。据指该男士为连锁补习社的简姓创办人，身家高达1.2亿。对于新恋情，欧倩怡并未否认，仅低调表示双方仍在「了解中」，但一日未到谈婚论嫁，欧倩怡的生活开支仍要靠自己。

欧倩怡拥有注册营养师牌照

回顾欧倩怡的前半生，她在1999年与郭晋安因工作结缘，拍拖七年后奉子成婚，从此淡出幕前，专心相夫教子。当全职太太期间，她并未停下增值自己的脚步，重返校园完成了学士及硕士课程，更考获英国营养师牌照，毅力惊人。如今一对子女跟随爸爸生活，恢复单身的她，正在揭开人生新一页。

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