两条友。族暴走丨Alton王智德被贴地体验旅程吓倒 爆垃圾车旁吃饭内心挣扎：不要做太子仔 遭梁彦宗「放生」 掉低杯面后悔莫及丨独家

MIRROR成员王智德（Alton）与旅游达人梁彦宗(Chris)主持节目《两条友。族暴走》，与幕后团队一行4人，在一个月时间走访了马来西亚、印尼及巴布亚新几内亚，展开贴地体验旅程。Alton坦言被吓到：「即使做心理准备，亦不及到当地亲眼见到、去经历这些事。」他笑言心理准备亦不多，因梁彦宗并没有分享太多旅行计划：「他说当地人都这样生活，并不会没东西吃的，然后我放下了所有杯面，到当地后非常后悔。」梁彦宗笑言Alton并没有表达出来，因怕影响士气，但见他越食越少才知道不妥。

Alton抱不安感出发

Alton笑言因有梁彦宗在，因此可抱住去游玩的心情参与节目，亦第一次抱住不安感去出发前往一个未知的地方。他指过往最考验自己的旅程，是到外地打工度假以及到韩国读书时，是因为要在外地生活一段长时间，当时亦年少不懂得害怕，亦为他带来了两段难忘的体验。

Alton不想表露软弱

Alton与梁彦宗第一次合作，笑言一个镜头便在印尼的街头吃饭，「当时有很多猜度，到底我要不要在他面前表露我的软弱呢，为甚么他们在垃圾车旁吃饭都视若无赌？我是否很难服侍？我不要做太子仔，我要和大家共同进退。」

Alton指四人共同进退最难忘

在梁彦宗带领下走过三地，问Alton对此行有何感受？他指最庆幸是参与了这次行程，感谢梁彦宗相信他可以完成这个节目：「在经历这个行程时发生了很多事、有不同的人和事、也有意外，再好的计划都没法排除的问题，但四个人可以共同进退，这个回忆是最难忘的。」梁彦宗的程途走得远和多，随著经验遇到的困难变少，这次带队处理不同突发情况，自觉宝刀未老：「这次找艺人去一个旅程30人，亦不是甚么舒适的行程，并不是每个人都喜欢这种旅程，但Alton也拥抱了这件事。」

梁彦宗赞Alton能拥抱不舒适旅程

谈到对方会是好的旅伴吗？Alton指与梁彦宗不同的个性有互补的作用：「我是J人，出发前我们去打预防针和吃饭，当时想到可能未出发，所以梁彦宗手上的资料仍在准备中。直到出发前一日，手上也没有任何行程表，因为报旅行团也会有大概的表，他更反过来问我想要甚么，都可以写给我，其实他没有想写，就没有强求他了！」梁彦宗自认是P人，笑言讲太远的计划相信大家都不记得，Alton笑言经过今次旅程会学懂放下安全感，抱住更轻松的心态接住所有事情。

文：李文伟

图：谭志光

Alton化妆：Yumi Cheung @yumicheung7

发型：Frankie Ho @Hair Culture

造型：WANJANSCO温唯