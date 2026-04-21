黄心颖二姐黄心妙初夏大解放 多角度自拍澎湃上围 极少布碎花泳衣包不住玲珑曲线

黄心颖的二家姐黄心妙，向来保养得宜，样貌和身材都维持在极佳状态，完全不似是三名孩子的妈妈。婚后定居澳门的她，作风一向大胆，不时在社交平台大方分享性感火辣的靓相。近日随著天气渐热，她再次向粉丝派福利，并配文写道：「夏天要来了，是时候重投泳池的怀抱，水里的我总是那么的快乐」，预告将会有一系列的夏日泳装照登场。

黄心妙宣布夏日泳装大解放

黄心妙新发布的性感泳照，相中她身处更衣室内，穿著一件印有碎花图案，白色低胸连身泳衣，胸前的荷叶边设计，完全无法掩盖其丰满的上围，事业线展露无遗，身材极度火辣。她从多个高角度进行自拍，展现出紧致的肌肤和自信笑容。照片一经发布，立即吸引大批网民涌入留言，纷纷大赞：「辣妈」、「这件泳衣非常靓，你著得好好睇！赞！」、「好靓呀」，黄心妙对身材管理得宜，轻松驾驭了这套性感泳衣。

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黄心妙更衣室自拍澎湃上围

黄心妙的性感照片，为她赢得不少网络流量，但其活跃程度及高调作风，比起身为艺人的妹妹黄心颖及家姐黄心美，可说是有过之而无不及，这也为她带来了不少争议。过去曾有网民质疑她过于沉迷分享性感照，甚至在先前公布父亲离世消息的翌日，她仍一如往常地发布性感照片，心情似乎未受影响，引来部分网民批评她不合时宜。

黄心妙父亲离世翌日照晒性感相

对比黄家四姊妹，大姊黄心美是著名主持，四妹黄心颖因负面新闻一度淡出幕前，近年才以歌手身分复出，而三妹黄心慧则一直保持低调，鲜有公开露面。唯独二家姐黄心妙，虽非圈中人，却凭著出众的外貌和身材，成为曝光率极高的话题人物。

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