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朱敏瀚为《试真D》「揾命搏」 食猪眼煲仔饭牛胎盘事后肚疴 周嘉洛澄清爆肌非有心：不会因收视除衫

影视圈
更新时间：18:45 2026-04-21 HKT
发布时间：18:45 2026-04-21 HKT

饮食旅游节目《试真D》今日举行记者会进行宣传，监制梁志康携同主持江美仪、周嘉洛、朱敏瀚及吴业坤出席。周嘉洛与朱敏瀚接受访问时，透露在节目上爆肌身材意外曝光并非有心，嘉洛表示未会因为节目收视派福利：「不会除衫！我无心展露身材，开始运动只因为健康。」拍摄时因天气炎热而穿著背心与紧身上衣，但笑言：「最近大量衣物变得贴身，以前会穿宽阔剪裁，但目前主要以舒适的运动衫为主。」

周嘉洛爆朱敏瀚「揾命搏」

节目上周启播后「沙虫刺身」、「榴梿饭」等惊人创新料理曝光，周嘉洛却披露原来好戏尚在后头，由朱敏瀚为首的团队主持，叹指：「难为他们之后揾命搏！」朱敏瀚透露后续试食菜色较为猎奇，内脏食材非常刁钻：「我们去食猪眼煲仔饭！一打开煲盖全部都是猪眼，我们更看制作过程，有生猪眼、猪牛内脏。」

朱敏瀚拍节目后戒食牛肉

朱敏瀚亦直言拍摄节目后让他戒食牛肉，全因菜式选用一款奇异部位：「牛欢喜、牛鞭尚算小事，我们食过牛胎盘，餐厅老板更指非常补身，因为牛胎儿仍尚在胎盘之中！当然不会生食，斩件后炒熟。」虽然食材部位奇特，但仍未令朱敏瀚作呕，后来却因生鲜而轻微不适：「最后我们去食潮汕生腌，便有些少肚疴。」幸好早已准备应急肠胃药。

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