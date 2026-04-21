江美仪回应被斥打烂人饭碗「灰甲海鲜」风波 吁勿波及家属 吴业坤被问「性交改运」尴尬澄清：系为爱情

江美仪、周嘉洛、朱敏瀚（朱仔）及吴业坤今日出席节目《试真D》宣传活动，最近因爆肌成焦点的嘉洛被朱仔笑指机心重，因他将衫剪成背心，而一向有操肌的朱仔笑指自己不是练体能，系练「能睇」，至于江美仪就指朱仔和嘉洛负责上半身，而吴业坤则负责下半身，身为空手道运动员的坤哥更即场示范踢腿。之后三人又进行体能考验，做引体上升及举哑铃，当中吴业坤表现非常辛苦，最后江美仪更瞓于三人背上，而三男则在下面做掌上压。

江美仪吴业坤赞组合成功

江美仪与吴业坤（坤哥）受访时，坤哥指开心可以跟江美仪和其他人一起去食美食，又指观众也觉得节目效果好出，与江美仪的上、下靶也是特别去营造，所以觉得与江美仪这组合是成功。

江美仪「灰甲海鲜」被网民批评

提到节目播出后，江美仪指食店中的海鲜卖相似「灰甲」而被网民批评，她坦言明白作为艺人是在风高浪尖的位置，大家可对她作出评论，但就不要涉及家人：「我本来都唔想留，但我觉得都要保护我妈妈，估唔到原来网上面都好多好理性嘅网民，希望件事快啲过。（冇嬲？）冇，只系觉得唔好咁样。」她又坦言最初也怕节目推出后被人觉得打烂人饭碗，但之后发现网上平台例如小红书有很多人觉得正，因为他们说真话，所以也很感谢他们，又指网民即晚已上传了他们去过的餐厅名，笑言他们勤力过自己。」而坤哥也直言「一世人都未试过咁红」，江美仪更指他生日后转运，而坤哥就指感觉自己开始行运，自己也有看风水命理，也指会再行大运，江美仪即反问他是否有性交改运？坤哥即尴尬地说：「唔系为咗转运嘅，系为爱情。」

吴业坤生日前夕车祸

至于是否已跟TVB续约，坤哥指未搞晒，提到若拍第二辑坤哥要先续约，他即表示已续了艺员合约，自己的经理人则是邵氏，至于音乐方面则仍在倾谈中，问到是否会转会？他则表示希望有更好的合作，又透露在港台颁奖礼中，会以TMG歌手身份出席，至于是否得奖多续约机会大？他表示可以做多啲歌就得。提到坤哥在早前36岁生日前夕遇车祸，他表示当时在的士上，5分钟后就落车，虽然撞一撞，不过还好人没事。

江美仪曾被欺负但不想再提

另外，提到梁思浩早前爆江美仪打电话给他指被欺负，江美仪指有时候遇到一些事情想找人呻，由于两人认识很久，所以打给他：「有唔开心同有唔如意咪打去同佢倾，（边个虾你？）呢啲唔可以讲，过咗去唔好提，呢个世界好多人虾我。」