陈滢孖蔡洁《Pillow Talk》开骚倒数 彩排前食物中毒：差啲去唔到！

两大女神陈滢、蔡洁早前宣布4月25日搞搞新意思、携手参与限定现场演出《Pillow Talk》，不经不觉还有数天便会现身澳门银河G Box，为大家尽show连日苦练出来的成果。日前她们到Band房彩排，陈滢说：「此刻心情有点复杂、紧张、兴奋和期待，真系感觉到个骚嚟喇，但又好似想再有多啲时间俾我排就更好！」

蔡洁在欧洲期间不断练习

蔡洁表示很早前便计划在4月初要去瑞士，及后知道要做《Pillow Talk》，「当知道呢个消息时心情都好忐忑，应该点处理呢？搞唔搞掂呢？好在所有嘢都处理好，先可以安心去呢个trip。咁但系因为我都好挂住我嘅另一半即系阿滢，少咗时间喺show前同佢相处，但我都唔担心我哋嘅默契，同埋喺欧洲嘅时候都系不断练习，即系一边做其他工作，一边不停练歌记歌词，谂show嘅细节。依家差唔多仲有几日就开show，可以用咁特别嘅方式同支持我哋嘅fans见面，真系好期待。」

蔡洁第一次正式夹live Band彩排

陈滢分享说去彩排前食物中毒，「因食物中毒差啲去唔到彩排，但一去到band 房，可能有live band 系现场影响，好快就即刻投入，有番少少精神咁练歌，我自己都好期待25号晚个show。」蔡洁很满足说这是她人生中第一次正式夹live Band彩排，「今次队band系上次我做山聪音乐会同一队，𠮶次大家认识咗，今日再见返呢队band，同佢哋再夹歌都真系好开心，我知道佢哋都有同其他艺人同事做过show，所以都好放心，喺彩排室同阿滢一齐夹band jam歌，感觉又唔同之前唱K，希望到时大家会满意我哋嘅演出。」