正义女神丨「高成彬」刘倬昕演艺路崎岖曾打算转行 「周身刀」学霸背景仍不断进修

由佘诗曼（阿佘）主演的TVB热播剧集《正义女神》，自播出以来话题不断，收视与口碑俱佳。佘诗曼、陈炜等在剧中展现精湛演技外，一众饰演少年犯的新生代演员同样受瞩目，其中反串饰演陈炜儿子「高成彬」的26岁女演员刘倬昕，更凭借其出色的「变脸」式演技一鸣惊人，原来刘倬昕饰演「高成彬」之前，曾萌转行念头。

刘倬昕一度心灰意冷

刘倬昕在剧中饰演的14岁少年犯「高成彬」，其阴沉的眼神，在无辜、愧疚与邪恶之间瞬间切换演技，让观众不寒而栗，被网民封为「天生坏种」。刘倬昕接受传媒访问时，自揭获得此突破性角色之前，演艺事业并非一帆风顺，由于多被派演初级执法人员等小角色，曾一度心灰意冷，令她萌生放弃演艺事业转投全职工作。却在做出决定时，刘倬昕接到《正义女神》剧组的试镜电话，并在总监制钟澍佳的赏识下，获得极具挑战性的反串角色。

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刘倬昕在剧集播出后，演出不仅赢得观众的赞赏，更获得两位前辈佘诗曼和陈炜的肯定。刘倬昕表示最初曾担心会被两位前辈的气场所震慑，但相处过后发现她们都非常疼爱后辈。刘倬昕忆述曾在拍摄一场压力极大的法庭喊戏时，佘诗曼主动为她加油打气，让刘倬昕非常感动。而饰演其母的陈炜有更多对手戏，二人戏里戏外情如母子，私下会互相倾诉心事。

刘倬昕是犯罪学硕士

刘倬昕在剧中的叛逆少年形象，与现实中成巨大反差，刘倬昕懂两文三语外，还会日文、西班牙文，是一位不折不扣「学霸」。刘倬昕早在7岁时被验证为资优生，于文凭试以「Best 5」29/35分成绩入读香港大学文学院主修语言学，副修教育科同性别研究课程，并以一级荣誉成绩毕业。2024年取得香港大学犯罪学硕士学位，最近有意进修教师教育深造文凭课程。同时刘倬昕是运动健将，有救生员、裁判等多项专业资格，曾在龙舟世界锦标赛中获得季军，并代表香港参加国际田径赛事。

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