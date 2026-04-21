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林作回应钟培生拳赛被盗播判决 索偿5000万：似系gimmick 赞同凌志灏赔偿175万金额合理

影视圈
更新时间：14:30 2026-04-21 HKT
发布时间：14:30 2026-04-21 HKT

钟培生于2021年举办《培生擂台：无敌杯》，比赛片段遭非法转载，翌年钟培生入禀，指前新城DJ凌志灏侵权，索赔逾5152万元，最终裁定凌志灏需赔偿175万元，另支付29.25万元讼费。林作就事件回复《星岛头条》：「当初有留意到这个入禀的，也一早认为这个初步金额夸大了，更似系gimmick。不过当初看法也确实是被告会很难抗辩 - 盗播就是盗播。所以一直认为最终是要赔偿的，看金额而已。目前法庭判的金额和钟培生最后修改后要求的底价其实差不多，只能说都算合理。对于普通人来说这个金额当然不小，但法律上来说，算系咁了。」

钟培生仅供「培生培心」高级会员观看

钟培生于5年前举办《培生擂台：无敌杯2021》，当中包括钟培生与林作的拳击对赛，但钟培生仅供其YouTube频道「培生培心」的高级会员观看，赛事结束后发现网上有不少转载片段让大量网民可免费观看。

凌志灏只需赔偿175万元

钟培生及旗下公司翌年入禀指该频道的高级会员、前新城DJ凌志灏侵权非法上载影片，索赔逾5152万元。高等法院聆案官指其初步索偿金额严重夸大，拳赛只为频道增加781名高级会员，而凌志灏2日内迅速删除侵权影片，亦没有任何金钱得益，最终下令凌志灏只需就侵权行为向钟培生赔偿175万元，另需支付29.25万元讼费。

 


案件编号：HCA186/2022
 

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